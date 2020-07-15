KONAMI宣布次世代《实况足球》换虚幻引擎开发

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋！点击进入苹果教育商店。(注意：若威锋 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)









今天下午，KONAMI 公开了次世代版本的《实况足球》宣传片，在宣传片中除了出现梅西代言的信息之外，还宣布将会更换引擎。





根据官方的信息，次世代《实况足球》将采用虚幻引擎开发，而不是前作一直使用的 FOX 引擎。此外，官方表示其将于 2021 年的年中开始测试，并于同年推出。





在公告中，KONAMI 表示团队正致力于实现“The Pitch is Ours”（球场是我们的）这一核心理念，新作会有全方面的提高，包括更真实的人物建模和动画，强化的物理引擎、照片级的视觉效果等等。myClub 和大师联赛也将会得到大规模更新。





由于倾注了大量资源打造次世代版本，今年《实况足球》将以“赛季更新”形式更新玩家们的游戏体验，并承诺推出的周年纪念版价格“对得起称号”，今年内不再有新作推出。



