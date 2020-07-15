自家宣：红魔5S电竞新机曝光搭载骁龙865+

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努比亚于今年早些时候推出了采用 144Hz AMOLED 屏，骁龙 865 和散热风扇的红魔 5G 电竞手机。在发布 5 个月后，今天该品牌的总裁曝光了红魔 5S 新机的消息，这款新机据悉将采用新发布的骁龙 865 Plus 芯片。





这是我们第一次听到有关红魔 5S 的信息，目前除了手机即将以“超越 Plus”的口号推出外，我们对此手机一无所知。





继去年的红魔 3S（这是对同年早些时候红魔 3 的一个较小升级）之后，我们可以预期即将推出的红魔 5S 也会采用同样的策略。这意味着除了新的 3.1GHz 高通 SoC 之外，其他功能将与红魔 5G 相同。





预计即将推出的这款电竞手机将配备 144Hz AMOLED 屏、屏幕内指纹传感器、风扇、液冷系统、至少三摄、4500mAh 或更大的电池、快速充电、WiFi 6、5G 等特性。





努比亚红魔 5S 新机将会与华硕 ROG Phone 3 和联想拯救者等电竞手机竞争，后者都是非常受欢迎的游戏手机品牌。









编辑于 2020-07-15 20:39:53