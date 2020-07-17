QQ账号遭冻结上热搜：腾讯回应已修复完毕

乔纳森森森 发表于: 07-15 18:48:54
来自 威锋网页版
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你有多久没登录QQ了？


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今天上午，有大批网友发微博称自己的 QQ 账号遭腾讯无故冻结，通过短信、人脸识别多次尝试，依然无法解冻，且人工客服无法联系。随后，#QQ冻结#话题已经登上微博热搜榜第一。下午，腾讯 QQ 官微刚刚回应称：已经修复完毕，目前可正常使用。

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腾讯官方表示，今天中午，出现了部分用户无法正常登录 QQ 的情况。对此问题，我们已经修复完毕，目前可正常使用。对您造成了使用不便，我们深表歉意！


从这部分使用 QQ 出现问题的用户的反馈信息来看，他们的 QQ 后台弹窗显示“该账号涉嫌业务违规操作（如批量登录等）被暂时冻结”，并提示他们尽量前往安全中心进行解锁或进行资金管理。

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有用户表示，自己长时间持有账号，是正常合理合法公民，无批量上号、广告业务行为，甚至被查封的时候并没有登录 QQ。


讲真，你有多久没登录 QQ 了？



全部回复(18)
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清晨天亮说晚安
沙发
个人觉得QQ比微信更好用
4小时前
来自 威锋网页版
查看3条回复
手机锋友f7uryk6
板凳
引用 @清晨天亮说晚安 的回复
个人觉得QQ比微信更好用

加一

4小时前
来自 iPhone 7 Plus
害羞的小天使
地板
引用 @清晨天亮说晚安 的回复
个人觉得QQ比微信更好用

说的太对了，微信挺讨厌的

4小时前
来自 iPhone XS
海阔天空LSQ
4 楼

微信提现要扣手续费特恶心

4小时前
来自 iPhone XR
chengcheng0307
5 楼

微信就是后来居上讨了中老年人的便宜，现在社会人手微信，不然我不会用

3小时前
来自 iPhone XS
查看1条回复
18771100
6 楼
引用 @清晨天亮说晚安 的回复
个人觉得QQ比微信更好用

确实

3小时前
来自 iPhone XS Max
H0Chung
7 楼

要不是QQ音乐的账号数据不同步，我早就用微信登陆了，之前买的专辑和会员没法同步属实难搞

3小时前
来自 iPhone XS Max
abura
8 楼
对您造成了使用不便，我们愿意赔偿...这才是有担当的企业
3小时前
来自 威锋网页版
山东小成
9 楼

冻结都快半年了，不给解冻

3小时前
来自 iPhone 11
ylxz
10 楼
还是不能用
2小时前
来自 威锋网页版