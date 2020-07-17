QQ账号遭冻结上热搜：腾讯回应已修复完毕

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今天上午，有大批网友发微博称自己的 QQ 账号遭腾讯无故冻结，通过短信、人脸识别多次尝试，依然无法解冻，且人工客服无法联系。随后，#QQ冻结#话题已经登上微博热搜榜第一。下午，腾讯 QQ 官微刚刚回应称：已经修复完毕，目前可正常使用。





腾讯官方表示，今天中午，出现了部分用户无法正常登录 QQ 的情况。对此问题，我们已经修复完毕，目前可正常使用。对您造成了使用不便，我们深表歉意！





从这部分使用 QQ 出现问题的用户的反馈信息来看，他们的 QQ 后台弹窗显示“该账号涉嫌业务违规操作（如批量登录等）被暂时冻结”，并提示他们尽量前往安全中心进行解锁或进行资金管理。





有用户表示，自己长时间持有账号，是正常合理合法公民，无批量上号、广告业务行为，甚至被查封的时候并没有登录 QQ。





讲真，你有多久没登录 QQ 了？







