6月国内5G手机出货量占总出货量的61.2％

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根据中国信息通信技术研究院（CAICT）发布的最新数据，2020 年 6 月 5G 智能手机的出货量已达到 1751 万部。





这样一来，5G 智能手机的出货量就占 6 月份中国手机总出货量的 61.2％。这也比 5 月份的 46.3％的市场份额有所增长。





工业和信息部（MIIT）下属研究机构 CAICT 的报告称，厂商们在今年上半年已在市场上推出了 105 款 5G 智能手机，总出货量超过 6360 万大关 。





华为是目前国内领先的智能手机公司，两个品牌华为和荣耀占领了一半以上的市场。2020 年第一季度，该公司出货了 1500 万部 5G 智能手机，占领了 55.4％的市场份额。





随着下一代通信技术逐渐成为主流，5G 设备的价格可能很快下降，预计中国的 5G 智能手机市场将进一步增长。





现在中国正在迅速发展 5G 基础设施，预计到今年年底，全国将建立超过 600,000 个 5G 基站。中国移动，中国联通和中国电信预计将在 5G 技术上投入超过 1800 亿元人民币。



