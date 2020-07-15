6月国内5G手机出货量占总出货量的61.2％

乔纳森森森 发表于: 07-15 18:37:33
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你用上5G手机了吗？

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根据中国信息通信技术研究院（CAICT）发布的最新数据，2020 年 6 月 5G 智能手机的出货量已达到 1751 万部。

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这样一来，5G 智能手机的出货量就占 6 月份中国手机总出货量的 61.2％。这也比 5 月份的 46.3％的市场份额有所增长。


工业和信息部（MIIT）下属研究机构 CAICT 的报告称，厂商们在今年上半年已在市场上推出了 105 款 5G 智能手机，总出货量超过 6360 万大关 。


华为是目前国内领先的智能手机公司，两个品牌华为和荣耀占领了一半以上的市场。2020 年第一季度，该公司出货了 1500 万部 5G 智能手机，占领了 55.4％的市场份额。

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随着下一代通信技术逐渐成为主流，5G 设备的价格可能很快下降，预计中国的 5G 智能手机市场将进一步增长。


现在中国正在迅速发展 5G 基础设施，预计到今年年底，全国将建立超过 600,000 个 5G 基站。中国移动，中国联通和中国电信预计将在 5G 技术上投入超过 1800 亿元人民币。


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手机锋友538kr6d
沙发

安卓粉说5g有用，ios粉说5g没用，到底有没有用？

4小时前
来自 iPhone 8
ankee
板凳

苹果一出5G就全5G了

3小时前
来自 iPhone SE2
deepjet
地板
这相当于现在开始卖ps5游戏机，却只能玩ps4的游戏。电子产品买新不买旧，等5g网络普及，现在买的5g手机都快卡的要死了。
3小时前
来自 威锋网页版
bySpeedMAX
4 楼

华为还是🐂🍺。销量有50%。指不定哪一天苹果不能用了再考虑华为

3小时前
来自 iPhone XR
就看看3399
5 楼

5g拿来看8k新闻联播吗？

3小时前
来自 iPhone 8 Plus
wangyu117
6 楼
目前我的华为5G和4G一个尿性，该卡的还是卡，估计5G用的人多了更卡。-
2小时前
来自 威锋网页版
就是喜欢看海
7 楼

还不是得看高通脸色。

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
查看2条回复
手机锋友de2hjch
8 楼

要全国普及5g，还有很长一段路程要走。

1小时前
来自 iPhone XS Max
买奔驰吗
9 楼

用5G的朋友体验到什么了？

45分钟前
来自 iPhone 11
手机锋友538kr6d
10 楼
引用 @就是喜欢看海 的回复

还不是得看高通脸色。

？？？

17分钟前
来自 iPhone 8