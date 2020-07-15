OPPO召开新一代超级闪充发布会：125W有线/65W无线 最快13分钟充满

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OPPO 在充电领域一直走在业界前列，全球已经有 1.57 亿快充用户。在今年的 Reno4 系列实装 65W 超级闪充后，三大手机产品线 Find、Reno 和 Ace 已经完成了 SuperVOOC 2.0 超级闪充的普及。









今日下午三点，OPPO 召开了新一代超级闪充发布会，OPPO闪充首席科学家张加亮对业界展示了 125W 新一代超级闪充技术和 65W AirVOOC 无线闪充技术。





此外，OPPO 还发布了两款充电器，分别是 50W 「超闪饼干充电器」和 110W「超闪 mini 充电器」。









125W超级闪充





据 OPPO 介绍，125W 超级闪充充电器采用并联三电荷泵方案，会经过三个并联的电荷泵降压转换成 10V/12.5A 进入电池，转换效率高达 98%，即每个电荷泵转换约 42W 左右，有效避免了大电流造成的电荷泵过载、过热的情况。电池温度传感器新增至 14 颗，充电过程手机温度不会超过 40°C。





电芯部分升级至「多极耳双 6C 电芯」，将电芯升级到充放倍率更高的双 6C 电芯之后，电芯可以支持更高的 12.5A 大电流输入。电池工艺升级为多极耳（MTW）工艺，让极耳几乎无处不在。





OPPO 表示，电芯的每一层都有正负极，可成倍缩短电荷运动路径，电芯阻抗进一步降低，就能允许高达 12.5A 的电流输入，有效降低电池充电时的发热。





125W超级闪充到底有多快？





据 OPPO 实验室测试，一台拥有 4000mAh 电量的手机，5 分钟即可从 0%充至 41%，20 分钟即可充满所有电量。如果在合适的温度下，13 分钟即可充满 100% 电量。它还可以向下兼容各版本的 VOOC 闪充，以及如 PPS、PD 和 QC 等各种不同的快充协议。









65W AirVOOC 无线闪充





今年发布的 OPPO Ace 2 首次搭载 40W AirVOOC 无线超级闪充技术。而在短短三个月后，AirVOOC 再次迎来飞跃，达到了 65W。





这次的 AirVOOC 充电器采用双线圈设计，因此横放竖放都充得快。官方表示 65W AirVOOC 可以在 5 分钟内从 0% 充至 25%，且采用主动式半导体散热方案，在效率翻倍的同时手机温度不超过 40°C。





而且，65W AirVOOC 无线闪充还兼容无线充电 Qi 标准，支持 iPhone 等目前主流的无线充电产品。









50W 「超闪饼干充电器」& 110W 「超闪 mini 充电器」





「50W 超闪饼干充电器」一改充电器庞大而笨重的主观印象，官方公布的体积仅 8.22cm x 3.9cm x 1.05cm，重量仅 60g。OPPO 还特意拿出「旺旺仙贝」对比，二者非常相似。





而 110W 「超闪 mini 充电器」的体积为 6.55cm×4.55cm×1.2cm，同样袖珍。





「超闪饼干充电器」和 110W 「超闪 mini 充电器」的体积秘密包括三点：

无电解电容，采用航空级钳位二极管 使用时下领域爆红的氮化镓器件 使用自研 Active Clamp Flyback 控制架构，实现0电压电流工作方式。





这两款充电器同样兼容市面上的多种快充协议，「超闪 mini 充电器」支持 65W PD 快充，可以为支持 PD 充电的笔记本供电了。









OPPO 表示，产品发布有自己的节奏，但目前已经是随用随取的技术了，不过距离这个新一代超级快充技术实装还需要一定的时间。如无意外，这项技术同样会在三大产品线内铺开，首先是定位极客的 Ace 系列，然后是旗舰产品 Find 系列，最后才是大众产品 Reno 系列。





在 OPPO、小米、Vivo 等厂家官宣 100W 以上的快速充电后，笔者非常期待 125W 超级闪充能尽快面世，快速充电是提升用户体验比较重要的一环。





今年，标志性的广告词「充电五分钟」 的后半句会变成什么呢？









最后是一份来自 OPPO 的总结笔记。





















编辑于 2020-07-15 17:35:03