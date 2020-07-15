一款华为5G新机曝光：疑为畅享20s

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根据一则新的爆料显示，华为计划推出一款新的 5G 智能手机。爆料者分享了设备的规格，而当中显示的大小，屏幕尺寸和电池容量与 TENAA 上出现的型号为 TNN-AN00 的手机相匹配。据悉这款设备就是华为畅享20s。





规格表显示，这款智能手机的尺寸为 170 x 78.5 x 8.9mm，重 212 克。Full HD+ 分辨率，可支持 6.81 英寸的屏幕。内部搭载联发科天玑 800 5G 芯片。配备了一块 4,300mAh 的电池，预计该手机将支持22.5W的快速充电。





这款设备还配备了 800 万像素的前置摄像头，背面则为 6400 万像素+ 800 万像素+ 200 万像素的三摄组合。





华为 TNN-AN00 的规格类似于 6 月初发布的荣耀 Play4（型号 TNNH-AN00）。主要区别是，新的华为手机具有三摄组合，而 Play4 则为四摄像头系统。





上个月，华为发布了畅享20 Pro 5G 手机。除了畅享20s 之外，预计华为还会很快推出畅享20 手机。最近的报道显示，畅享20 采用 6.63 英寸的 IPS LCD FHD+ 屏，弹出式自拍相机，4800 万像素三摄组合，搭载麒麟 820 SoC 和 4300mAh 电池。









编辑于 2020-07-15 14:30:48