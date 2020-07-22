新型「查岗」工具？高德推出「家人地图」新功能

苹果为 iPhone、iPad、iPod touch 内置了「查找」app，通过这个应用用户不仅可以快速定位不同设备，还可以与家人和朋友共享位置。此外，iOS 原生地图应用也支持「共享到达时间」，方便用户与通讯录列表中的任何人共享位置、路线和目的地。





最近，高德地图也上线了一个类似的「家人地图」功能，主打的也是位置共享，开启该功能后可邀请其他高德地图用户加入，位于同一「家庭地图」的用户可以实时获取家人所在地点，并精准记录家人近 72 小时内的行动轨迹。









「家人地图」目前已经在高德地图内上线，用户可在「更多工具 >家人地图」中开启试用，首次使用该功能时需要输入亲友已经创建的家庭密码或者创建家人地图，选择后者的话会生成一串密码，家人在家人地图中输入改密码即可加入当前家庭（最多 12 人）。









据高德介绍，「家人地图」除了与家人位置共享，可实时获取家人所在地点外，还可以给家人设置「亲友位置提醒」，可以以某个地理位置 150 米到 2 公里为半径，设置位置提醒，当家人到达或离开安全半径时会收到消息提醒。





「家人地图」一经上线就引发了部分争议，有些人认为这个功能会侵犯个人隐私，甚至沦为夫妻、情侣之间的「查岗新招数」。对此高德地图解释，在开启「家人地图」使用服务时，用户需要在开启位置权限、后台自启动、电量优化权限后才能使用本服务，开启这些权限是提供服务所必需的。也就是说，如果用户没有主动开启这些功能，即便是家人也并不能获取到其位置信息。此外，加入家庭地图的用户也可以选择不共享位置。





不知道你对这个功能怎么看？你会使用该功能吗？



