即将推出的小尺寸Galaxy Tab S7将无缘屏下指纹

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三星将于 8 月 5 日举行 Galaxy Unpacked 活动，届时预计将推出 Galaxy Note 20 系列。另外根据上周的爆料，三星的旗舰平板电脑和 Galaxy Watch 3 则可能会在 7 月 22 日首次亮相。随着发布的临近，今天有新的爆料表明小尺寸的 Galaxy Tab S7 平板电脑不会采用屏下指纹传感器。





三星几乎每年都在推出一款旗舰平板电脑。但是今年该公司将推出两种型号，分别称为 Galaxy Tab S7 和 Galaxy Tab S7 Plus。





根据 SamMobile 的说法，两者之间的主要区别在于屏幕尺寸–分别为 11 英寸和 12.4 英寸。但是现在最新的报道显示，较小的 Galaxy Tab S7 将无缘屏下指纹传感器。取而代之的是，其指纹传感器将嵌入电源键中。





除了这两项区别外，即将推出的三星 Galaxy Tab S7 还将配备较小的 7700-7800 mAh 电池作为支持，而 Plus 型号则为 10090 mAh 电池。





其余两者的所有功能都相同，例如包括 4G 和 5G 版本，AMOLED 显示屏，AKG 扬声器，对 S Pen 的支持，microSD 卡插槽等。



