已有五年历史的CES Asia展会宣布停办

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今天美国消费技术协会（CTA)正式宣布停办亚洲消费电子展-CES Asia，该电子展已经有五年历史。在 CES Asia 官方网站上的声明指出，该活动已被取消。取消该年度盛会的决定受到多种原因的影响，其中之一就是新冠的大流行。





新冠使该组织取消了本月的 CES Asia，该展会原定于 6 月 10 日至 6 月 12 日在上海举行。今年三月，官方宣布取消 2020 的 CES Asia。如今，CTA 正式宣布停办。





声明还指出，由于疫情仍在继续发展、全球经济面临着衰退风险以及作为一家美国行业组织的身份等因素，未来组织的工作重点将集中在与 CES 相关的活动和项目中。





此外，官方表示目前在按计划精心筹备 2021 年在拉斯维加斯举办的 CES 展会，并在原有线下展会的基础上，将部分内容延伸到线上。2015 年 5 月，首届亚洲消费电子展在上海新国际博览中心举办。



