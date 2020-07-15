苹果20W充电器通过3C认证：还有一个“老朋友”

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去年推出的 iPhone 11（Pro）系列支持 18W 快速充电，而传闻今年推出的 iPhone 12 系列将通过支持 20W 快速充电来将速度提升一个等级。





近日这款传闻中的 20W 充电器已经通过了国内的 3C 认证，与此同时一款新的 5W 苹果充电器也同样通过了认证。相关信息显示，新的 20W 充电器由 USB-C 端口支持供电，并提供 5V3A 和 9V2.2A 的电源输出。其 3C 文件表明它是由伟创力（东莞）有限公司制造的。





据之前报道，苹果可能不会在其即将推出的手机中附赠充电器，但是新的 5W 充电器的出现可能意味着该系列的某些型号将依然附赠充电器。 至于 20W 的充电器，则可能成为苹果提供的可选购“配件”。





预计苹果今年将推出四款新 iPhone：一台 5.4 英寸的机型，两台 6.1 英寸机型和一台 6.7 英寸机型。









编辑于 2020-07-15 10:57:08