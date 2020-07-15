疑似iPhone 12充电线曝光：全系采用编织设计

乔纳森森森 发表于: 07-15 10:07:23
来自 威锋网页版
4746
27
只看作者
还具备更耐用的特性。

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋！点击进入苹果教育商店。(注意：若威锋 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)




根据今天在微博上曝光的来自充电头网的照片显示，苹果即将推出的 iPhone 12 新机可能会配备新的 Lightning 转 USB-C 充电线，包括了编织的织物设计。

image

这些照片显示了 Lightning 转 USB-C 充电线带有新的编织设计，而不是当前的标准非织物设计。苹果从未为 iPhone 或 iPad 发布带有编织设计的电线，只提供过编织的 Thunderbolt Pro 电线，Mac Pro 随附的黑色编织 Lightning 电线以及 HomePod 的编织电源线。


编织电线的设计具有比标准橡胶涂层电线更耐用的特性，而且通常在线头所处的端点处包括额外的加固（在此看不到）。除了新的灰色和白色编织外观外，这些电线看起来与现有的电线相似。

image

该消息源过去曾分享过有关苹果电线计划的准确信息，并表示此处描述的电线可能是 iPhone 12 产品的标配。苹果在 2019 年将 Lightning 转 USB-C 线与高端的 Pro iPhone 型号一起提供，并带有 USB-C 电源适配器，而价格较为便宜的 iPhone 11 则带有标准的 USB-A 转 Lightning 电线。


测试证实该电线似乎具有经苹果认证的“iPhone 专用”设计，长度为 1.05 米，接近当前的 1 米线的长度。厚度方面为 3.04mm，仅比现有的 Lightning 转 USB-C 粗一些。


使用 POWER-Z MF001 MFi 测试仪读取 Lightning 端的内部信息显示其终端型号为 C94，得分达到 100 分。它是经过苹果MFi认证的原始终端。

image

那么充电性能如何？其编辑使用苹果 96W PD 充电器为 iPhone 11 Pro Max 充电，功率为 8.98V，2.52A，22.68W，达到了 iPhone 11 Pro Max 的最大功率。


除了为 ‌iPhone 提供快速 PD 充电外，‌iPad ‌也可以。‌iPad‌ Air 3 的测试充电功率达到 15.02V，2.17A，32.72W，达到了 ‌iPad‌ Air 3 的最大功率。

image

除了编织设计之外，新电线还具有 8 个镀铑钌工艺的银色触点，具有更强的抗腐蚀能力，与编织设计结合使用，这些电线在长时间使用后仍可更耐用。


全部回复(27)
只看作者
正序查看 倒序查看
格仔裤
沙发

数据线又有涨价的理由了

2小时前
来自 iPhone X
查看4条回复
残风乄飞雪
板凳

这样应该耐用点了，不用一直换了

2小时前
来自 iPhone 11
isycool
地板
引用 @格仔裤 的回复

数据线又有涨价的理由了

只恨自己的工资涨幅跟不上苹果产品涨价的速度
2小时前
来自 威锋网页版
chinalvbing
4 楼

这不得200块一条

2小时前
来自 iPhone X
chinalvbing
5 楼
引用 @isycool 的回复
只恨自己的工资涨幅跟不上苹果产品涨价的速度

我觉得手里的X是我最后一个苹果产品了

2小时前
来自 iPhone X
中央擎
6 楼
虽然没有充电器，但是我们的线是编制的，已经比一个充电器的价格还贵了。
2小时前
来自 威锋网页版
cybersun
7 楼
终于把用了很久的第三方的技术学到了
2小时前
来自 威锋网页版
8 楼
没内味了
2小时前
来自 威锋网页版
手机锋友12t5j3p
9 楼

该不会和直营店包装袋的那个纸质提手一样吧😂

2小时前
来自 iPhone X
酸菜鱼宝宝
10 楼

不知道和anker的拉车线哪个牢？

2小时前
来自 iPhone XS Max