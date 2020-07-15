疑似iPhone 12充电线曝光：全系采用编织设计

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根据今天在微博上曝光的来自充电头网的照片显示，苹果即将推出的 iPhone 12 新机可能会配备新的 Lightning 转 USB-C 充电线，包括了编织的织物设计。





这些照片显示了 Lightning 转 USB-C 充电线带有新的编织设计，而不是当前的标准非织物设计。苹果从未为 iPhone 或 iPad 发布带有编织设计的电线，只提供过编织的 Thunderbolt Pro 电线，Mac Pro 随附的黑色编织 Lightning 电线以及 HomePod 的编织电源线。





编织电线的设计具有比标准橡胶涂层电线更耐用的特性，而且通常在线头所处的端点处包括额外的加固（在此看不到）。除了新的灰色和白色编织外观外，这些电线看起来与现有的电线相似。





该消息源过去曾分享过有关苹果电线计划的准确信息，并表示此处描述的电线可能是 iPhone 12 产品的标配。苹果在 2019 年将 Lightning 转 USB-C 线与高端的 Pro iPhone 型号一起提供，并带有 USB-C 电源适配器，而价格较为便宜的 iPhone 11 则带有标准的 USB-A 转 Lightning 电线。





测试证实该电线似乎具有经苹果认证的“iPhone 专用”设计，长度为 1.05 米，接近当前的 1 米线的长度。厚度方面为 3.04mm，仅比现有的 Lightning 转 USB-C 粗一些。





使用 POWER-Z MF001 MFi 测试仪读取 Lightning 端的内部信息显示其终端型号为 C94，得分达到 100 分。它是经过苹果MFi认证的原始终端。





那么充电性能如何？其编辑使用苹果 96W PD 充电器为 iPhone 11 Pro Max 充电，功率为 8.98V，2.52A，22.68W，达到了 iPhone 11 Pro Max 的最大功率。





除了为 ‌iPhone 提供快速 PD 充电外，‌iPad ‌也可以。‌iPad‌ Air 3 的测试充电功率达到 15.02V，2.17A，32.72W，达到了 ‌iPad‌ Air 3 的最大功率。





除了编织设计之外，新电线还具有 8 个镀铑钌工艺的银色触点，具有更强的抗腐蚀能力，与编织设计结合使用，这些电线在长时间使用后仍可更耐用。



