早高FENG：乐高NES套装正式公布/宝马纯电动BMW iX3全球发布

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▎腾讯考虑收购法国手游开发商 Voodoo





据知情人士透露，腾讯正在考虑竞购法国手游开发商 Voodoo 的少数股权。Voodoo 的代表作包括《Roller Splat》和《Snake VS Block》等游戏。知情人士称，腾讯考虑以不到 5 亿欧元（约合 40 亿元）的价格收购 Voodoo 约 20%至 25%的股份。知情人士还称，还有其他公司也在竞购 Voodoo 的股份，因此腾讯最终能否与 Voodoo 达成交易目前尚不确定。当前，Voodoo 的多数股权由联合创始人 Alexandre Yazdi 和 Laurent Ritter 持有。此外，高盛旗下私募股权部门 West Street Capital Partners 也持有部分股份。





▎乐高 NES 套装正式公布





此前乐高已经放出了烟雾弹，将要发布另一款和任天堂合作的产品。昨晚乐高 NES 套装首个预告视频公开， 在乐高美区商店这款 NES 套装标价 299.99 美元，国内官方售价 2099 元，将于 8 月 1 日发售，即日起至 7 月 31 日接受预订。这是为了纪念 NES 35 周年而推出的特别产品，乐高 NES 玩具套装共有 2646 片零件，主题分为 NES 主机、NES 手柄、《超级马力欧兄弟》卡带、复古电视四个部分。玩家可以通过电视侧面的发条让画面中的马力欧动起来。而配合乐高马力欧套装则会在电视顶端发出游戏声效和音乐。





▎宝马纯电动 BMW iX3 全球发布





宝马旗下首款纯电动 SUV 车型创新纯电动 BMW iX3 正式全球首发。新车纯电续航可达 500公里，0-100 公里/时加速时间仅需 6.8 秒。据悉，创新纯电动 BMW iX3 已被列入工信部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》。今年下半年新车将在中国率先上市，并以中国沈阳为唯一生产基地出口海外。从设计上来看，纯电动 BMW iX3 的外观设计采用 BMW i 品牌专属设计语言；创新纯电动 BMW iX3 搭载的第五代 BMW eDrive 电力驱动系统、811 型镍钴锰三元锂离子电芯和由华晨宝马动力电池中心二期生产的高压电池系统。





▎佳能新品火爆致发货延迟





据佳能日本官网显示，由于订单太过火爆，新发布的佳能 EOS R5、EOS R6 等新品将可能延迟发货。据发布的产品供应状况指南显示，佳能 EOS R5、EOS R6、电池盒兼手柄 BG-R10、增倍镜 RF1.4×、增倍镜 RF2× 五个产品由于订单超出了预期，将会延期交付产品。对于带来的不便，深表歉意。







