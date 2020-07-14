三星发布白皮书：预计6G会在2028年实现商用

乔纳森森森 发表于: 07-14 20:11:21
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三星已经启动了6G技术的研发。

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三星电子预计下一代网络标准最早将在 2028 年问世。近日这家韩国科技巨头表示，6G 网络将于 2028 年实现商用，并将在 2030 年成为主流。

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今天早些时候三星发布了一份白皮书，题为“全民的下一个超连接体验”。这概述了三星对6G 网络的愿景，提到了所有“技术和社会大趋势，新服务，需求，候选技术以及预期的标准化时间表”。换句话说，通过 5G 的经验制定了下一代通信的早期路线图。


三星表示：“虽然 5G 商业化尚处于起步阶段，但开始为 6G 做准备永远不会为时过早，因为从研究开始到新一代通信技术的商业化通常需要大约 10 年的时间。”三星高级通信研究中心负责人表示，该公司已经启动了 6G 技术的研发。

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从 2G 网络到达 3G 的世界花了 15 年的时间，从那时起，仅在 8 年后就推出了 5G。该公司希望这种趋势将来会进一步加快。三星预计 6G 峰值数据速率为 1000Gbps，延迟低于 100 微秒（也就是 0.1ms），是 5G 峰值数据速率的 50 倍。6G 的性能和架构要求将包括各种优化，以改善网络设计并克服移动设备的局限性。


6G 还将解决移动设备算力不足的问题，并且从最初开始就大量应用 AI 技术，实现网络的灵活集成，可信赖性则解决了用户数据及 AI 技术引发的安全及隐私问题。


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随风飘散。
沙发

4G的时候 我20岁

今年5G 快30岁了

等用上6G 也得40了

昨天 20:15
来自 iPhone 11 Pro Max
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亞城丶
板凳

到100G的时候记得通知我

昨天 20:33
来自 iPhone 11 Pro Max
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isparrow
地板
大数据环境下哪来的绝对安全隐私？如果通信协议世代越先进就越能解决这一问题，欧美哪会抵制你菊花为代表的天朝？
昨天 20:37
来自 威锋网页版
月辰X
4 楼
引用 @亞城丶 的回复

到100G的时候记得通知我

你就是传说中的修仙之人？
昨天 20:45
来自 威锋网页版
华铭Sean
5 楼

不知不觉已经到了21世纪中期

昨天 21:02
来自 iPad Pro 2018（12.9 inch）
陈chen1998
6 楼

启动研发≈新建文件夹😁

昨天 21:02
来自 iPhone XR
手机锋友ls77djt
7 楼

就怕 三星 你活不到那一天

昨天 21:29
来自 iPhone 6S Plus
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NobbKissme
8 楼
引用 @手机锋友ls77djt 的回复

就怕 三星 你活不到那一天

还真别，按三桑这体量变卖大夏卖百叶窗都能活的比你久

昨天 21:35
来自 iPhone X
a332328436
9 楼

喂，我还在用4G呢

昨天 21:36
来自 iPhone 7 Plus
weibraccc
10 楼

没那么晚

昨天 22:15
来自 iPhone 11