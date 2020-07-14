三星发布白皮书：预计6G会在2028年实现商用

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三星电子预计下一代网络标准最早将在 2028 年问世。近日这家韩国科技巨头表示，6G 网络将于 2028 年实现商用，并将在 2030 年成为主流。





今天早些时候三星发布了一份白皮书，题为“全民的下一个超连接体验”。这概述了三星对6G 网络的愿景，提到了所有“技术和社会大趋势，新服务，需求，候选技术以及预期的标准化时间表”。换句话说，通过 5G 的经验制定了下一代通信的早期路线图。





三星表示：“虽然 5G 商业化尚处于起步阶段，但开始为 6G 做准备永远不会为时过早，因为从研究开始到新一代通信技术的商业化通常需要大约 10 年的时间。”三星高级通信研究中心负责人表示，该公司已经启动了 6G 技术的研发。





从 2G 网络到达 3G 的世界花了 15 年的时间，从那时起，仅在 8 年后就推出了 5G。该公司希望这种趋势将来会进一步加快。三星预计 6G 峰值数据速率为 1000Gbps，延迟低于 100 微秒（也就是 0.1ms），是 5G 峰值数据速率的 50 倍。6G 的性能和架构要求将包括各种优化，以改善网络设计并克服移动设备的局限性。





6G 还将解决移动设备算力不足的问题，并且从最初开始就大量应用 AI 技术，实现网络的灵活集成，可信赖性则解决了用户数据及 AI 技术引发的安全及隐私问题。



