分析师再次称新iPhone将于9月发布但10月才发售

乔纳森森森 发表于: 07-14 19:55:58
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不知道疫情对苹果供应会有多大影响了。

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过去几年，苹果一直在 9 月推出其最新的 iPhone 机型。尽管每个人都期望今年也会遵循此惯例，但一些报道表明由于新冠流行，iPhone 12 系列的发布可能会延迟。

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来自分析师 Wedbush 的最新报告表明，苹果会在 9 月发布 5G iPhone，但是所有型号都将在 10 月发售。


苹果也有可能重复其去年的策略：在 9 月举行发布会，并在同月开始发售其中一款型号，而其它型号的销售则推迟一个月左右。


今年，苹果似乎会在其 iPhone 产品线中做出一些重大改变。据报道，这一次苹果将不再在盒子中附赠有线耳机以及电源适配器。

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今年推出的所有 iPhone 12 型号都将配备 OLED 显示面板，同时可能有四个版本，包括 iPhone 12，iPhone 12 Max，iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max。


尽管包装盒中未包括电源适配器和耳机，但预计价格还会上涨，主要是因为全系带来了 5G 的支持。





编辑于 2020-07-14 19:59:38

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a332328436
沙发

快出来

昨天 20:02
来自 iPhone 7 Plus
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novlong
板凳
引用 @a332328436 的回复

快出来

7的用户急了smile

昨天 20:12
来自 iPhone 11 Pro
wing7088
地板

出來又怎樣？反正不會因為5G換機

昨天 20:32
来自 iPhone 11 Pro
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aman2010
4 楼

没电源适配器是要搞哪样？

昨天 20:40
来自 iPhone 6S
一网住情深
5 楼
真的连充电适配器都不标配了吗？流言若成真，果粉则如何是好。
昨天 20:50
来自 威锋网页版
tzdct
6 楼

快出来，好让大家 5299 买 iPhone 11 Pro。

昨天 21:10
来自 iPhone 7
微信z115gyw
7 楼

5g不普吉有了也没用、额...我是穷人年年换新换不起、只能自我安慰一下下了

昨天 21:20
来自 iPhone 11 Pro Max
j5550286
8 楼

6s等待库克叔叔ios15，6s永远的神机

昨天 21:34
来自 iPhone 6S
OJBK_Haha
9 楼
哪年不都差不多，先发布过段时间再卖，中间隔半月还是二十天有啥区别。啥狗屁分析师一天天吃饱了没事干
昨天 22:22
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整个论坛的希望
10 楼
smile
昨天 22:49
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