分析师再次称新iPhone将于9月发布但10月才发售

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过去几年，苹果一直在 9 月推出其最新的 iPhone 机型。尽管每个人都期望今年也会遵循此惯例，但一些报道表明由于新冠流行，iPhone 12 系列的发布可能会延迟。





来自分析师 Wedbush 的最新报告表明，苹果会在 9 月发布 5G iPhone，但是所有型号都将在 10 月发售。





苹果也有可能重复其去年的策略：在 9 月举行发布会，并在同月开始发售其中一款型号，而其它型号的销售则推迟一个月左右。





今年，苹果似乎会在其 iPhone 产品线中做出一些重大改变。据报道，这一次苹果将不再在盒子中附赠有线耳机以及电源适配器。





今年推出的所有 iPhone 12 型号都将配备 OLED 显示面板，同时可能有四个版本，包括 iPhone 12，iPhone 12 Max，iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max。





尽管包装盒中未包括电源适配器和耳机，但预计价格还会上涨，主要是因为全系带来了 5G 的支持。













编辑于 2020-07-14 19:59:38