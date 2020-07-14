3000元出头的新iPhone SE二季度销量超千万

乔纳森森森 发表于: 07-14 18:42:47
来自 威锋网页版
685
7
只看作者
这个数字相当可观。


＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋！点击进入苹果教育商店。(注意：若威锋 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)



今年 4 月，苹果终于发布了用户期待已久的 iPhone SE 2020，售价 3000 元出头的它配备了旗舰级的内部组件，但设计与 iPhone 8 类似。

image

据《中国台湾经济日报》报道，iPhone SE 2020 在今年第二季度的出货量约为 1200 万至 1400 万部。考虑到这款手机是在新冠流行期间推出的，因此这个数字相当可观。


iPhone SE 2020 苹果价格最低的智能手机之一，看来该公司将继续生产价格更低的 iPhone。该报道还指出，苹果现在正计划推出另一款价格实惠的 iPhone 机型，价格低于 300 美元。


之前已经有报道指出，苹果正在开发一款价格在 200-300 美元之间的价格合理的智能手机，但尚未证实它是否属于 iPhone SE 家族。值得注意的是，这款手机仍将由 A13 芯片提供动力。

image

当前版本的 iPhone SE 具有 4.7 英寸的 Retina HD 屏，并支持 Dolby Vision 和 HDR10。内部则搭载 A13 芯片，并具有 64/128/256GB 存储选项。


考虑到目前的经济状况，iPhone SE 的成绩单还算不赖，你有没有“贡献”呢？


全部回复(7)
只看作者
正序查看 倒序查看
max_mad
沙发
smile便宜大碗自然有销量
1小时前
来自 威锋网页版
大时代的小虾米
板凳

3000的se除了a13拿得出手外，其他都是买主板赠送的。

1小时前
来自 iPhone XS Max
查看2条回复
seksun
地板
咦，看衰预言者们又要哭晕在厕所里了。
48分钟前
来自 威锋网页版
VenenoTiger
4 楼
引用 @大时代的小虾米 的回复

3000的se除了a13拿得出手外，其他都是买主板赠送的。

没办法 就是适合美国和欧洲这种人手仍然iPhone4~6的市场 自然销量多

47分钟前
来自 iPhone XS
novlong
5 楼

市场是检验产品力的唯一标准。

35分钟前
来自 iPhone 11 Pro
LKMAI
6 楼

我就se和xr双持，这手机我是大爱。

29分钟前
来自 iPhone XR
人世间o
7 楼
引用 @大时代的小虾米 的回复

3000的se除了a13拿得出手外，其他都是买主板赠送的。

送的屏幕，线性马达，扬声器，还比国产旗舰大价钱买的好。

15分钟前
来自 iPhone 11