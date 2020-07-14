3000元出头的新iPhone SE二季度销量超千万

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今年 4 月，苹果终于发布了用户期待已久的 iPhone SE 2020，售价 3000 元出头的它配备了旗舰级的内部组件，但设计与 iPhone 8 类似。





据《中国台湾经济日报》报道，iPhone SE 2020 在今年第二季度的出货量约为 1200 万至 1400 万部。考虑到这款手机是在新冠流行期间推出的，因此这个数字相当可观。





iPhone SE 2020 苹果价格最低的智能手机之一，看来该公司将继续生产价格更低的 iPhone。该报道还指出，苹果现在正计划推出另一款价格实惠的 iPhone 机型，价格低于 300 美元。





之前已经有报道指出，苹果正在开发一款价格在 200-300 美元之间的价格合理的智能手机，但尚未证实它是否属于 iPhone SE 家族。值得注意的是，这款手机仍将由 A13 芯片提供动力。





当前版本的 iPhone SE 具有 4.7 英寸的 Retina HD 屏，并支持 Dolby Vision 和 HDR10。内部则搭载 A13 芯片，并具有 64/128/256GB 存储选项。





考虑到目前的经济状况，iPhone SE 的成绩单还算不赖，你有没有“贡献”呢？



