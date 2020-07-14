博主爆料苹果即将为Windows发布一款新应用

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根据意大利网站本周的一份报道，苹果可能正在努力为 Windows 10 发布新的应用程序。





博客 Aggiornamenti Lumia 表示，苹果公司的一个应用程序“即将推出”到 Microsoft Store 中，但没有提供更多详细信息。





苹果仍然维护 iTunes 应用程序的 Windows 版本，该版本在 Mac 上已被整合，并由几个独立的应用程序代替，这些应用程序将苹果的流服务和内容库划分为更易于管理的门户：音乐，电视，书籍和播客。





iTunes 是当前在 Windows 上访问 Apple Music 的唯一方法，并且没有 Apple TV+ 应用程序。想要流式传输 Apple TV+ 内容的 PC 用户必须通过苹果的网站，因此自然而然的假设是，传闻中的新苹果应用程序可能包含 Apple TV+ 和 Apple Music 的本地版本。





去年，LinkedIn 的一份工作清单显示，苹果公司正在寻求雇用具有通用 Windows 平台（UWP）经验的工程师来从事 Windows 媒体应用的“下一代”工作。UWP应用程序可以在 Windows PC，Xbox One 和 HoloLens 上运行，并且可以为苹果提供更多渠道来推动其流媒体服务。









编辑于 2020-07-14 18:30:57