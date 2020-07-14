苹果推出「Apple 夏令营居家版」，今年可以线上参加了

每年暑假期间，苹果都会在全球各地的 Apple Store 零售店推出「Apple 夏令营」活动，通过一系列线下活动充实孩子们的暑假生活。但由于今年疫情的影响，苹果今天正式宣布今年的「Apple 夏令营」活动将改为线上形式。





据苹果介绍，今年的「Apple 夏令营居家版」活动将从 8 月 1 日开始，一直持续至 8 月 21 日。作为

一个免费的全数字化创意项目，「Apple 夏令营居家版」适合 8 至 12 岁的孩子按自己的节奏在家中自由探索：小朋友可以先和家人一起报名参加时长 30 分钟的内容介绍在线课程。





在三周时间中，营员将跟随一份可下载的活动手册参与各种有趣的活动，包括制作视频，创作艺术与设计作品，以及学习编程。每周，他们都能参与由 Apple Creative 培训师主持的问答时间课程，获得关于项目的指导。









「Apple 夏令营居家版」在线「内容介绍」和「问答时间」课程安排如下：





▎8 月 1 日 - 8 月 7 日

视频项目：推动积极改变

制作一分钟视频，分享积极向上的内容，为你的社区带来改变。





▎8 月 8 日 - 8 月 14 日

艺术与设计项目：设计欢乐空间

开动脑筋，构想可为你和家人带来欢乐的梦想空间，然后画出设计图。





▎8 月 15 日 - 8 月 21 日

编程项目：用代码编写机器人小助手

使用 Swift Playgrounds 中的基础编程技巧，用代码编写你自己的机器人小助手。





由于之前的夏令营活动都需要前往当地的 Apple Store 零售店，这对于那些当地没有 Apple Store 的家长和孩子来说可能门槛较高。但今年才用全新的线上形式就能进一步打破空间的限制，如果家中有小朋友的家长，可以报名试试这一次的线上夏令营活动，让孩子在享受暑假放松时间之余多学一门手艺也是不错的选择呢。



