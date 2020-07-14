是时候升级 Wi-Fi 6 + Mesh 路由器了

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大家好。最近一段时间，我一直在忙新居的装修，现在终于到了尾声了。

装修实际上以一件非常复杂的系统工程，包括硬装、软装、家具和家电等多个组成部门，需要耗费很大的时间和精力盯细节，才会最终呈现比较好的效果。作为一个科技博主，接下来我会分为三部分，跟大家分别聊一聊智能家居、路由器和NAS的搭建和选择。



第一部分：《如何用8000元打造未来智能家居体验？》





今天是第二部分。

让我们来聊一聊路由器的选择。





为什么要升级路由器？





今年其实是一个非常适合升级路由器的时间点。原因有两个：一是WiFi6标准的逐渐普及，也带来了Mesh设备的普及和降价；二是5G时代的到来使得家用宽带也被迫加速升级，总不能有线的速度还比不上无线对吧？基于以上两个原因，考虑到大部分人家里的路由应该都不是最新的，何不趁这个机会来一次升级呢？









这里想插一句题外话，聊聊WiFi6。其实WiFi从诞生至今，已经有过很多次迭代，为什么大家只知道WiFi6和5，基本没听过WiFi1234呢？这其实是命名规则导致的。原本的WiFi制式迭代，用的是行业内的行话。802.11g升级到802.11n，实际上是一次大迭代，但是对于大众消费者来说，这看起来根本就没啥升级呀？到后面的802.11ac到802.11ax，感觉是小数点后的一个小升级，更加不起眼了。WiFi联盟终于意识到这样的命名规则不利于整个WiFi产业的营销，于是从2019年开始制定了新的命名规则，才有了大家熟悉的WiFi6，其实也就是802.11ax标准的WiFi制式。





网络布线方案选择





言归正传。先来看看我家的户型图：









这是一套不到120平的小户型，整个户型的被正中的黑色承重墙一分为二，分成了左边的公共区域和右边的起居区。要知道，不管多强的无线信号，面对承重墙都是徒劳。如何可以确保全屋WiFi无缝覆盖，变成了我要解决的首要问题。因为我的智能家居决定了我家到处都有可能有需要联网的设备，WiFi的覆盖质量也决定了智能家居的实际体验。













硬装阶段，由于我的布网方案未确认，我预留的网线接入点如图。

如图所示，X点是开发商弱电箱位置。A点是我的客厅书柜，我在顶部留了网线从X直通A，相当于把弱电箱挪到了A点的书柜里。CDE三点是三个卧室的墙壁网线接口，全部连到A点。B点是我预留的一根网线，放在了中央空调的吊顶里面。





▲ 弱电箱被我做进了鞋帽间的柜子里。





当时预留这些网线，我考虑过3种方案：





方案一：AC+AP方案丨X点放置光猫，直连A点AC控制器，然后在BCDE四点布置AP出口；

方案二：Mesh方案丨X点放置光猫，直连A点主路由，然后在E点布置Mesh路由，CD两点根据覆盖状况酌情增加Mesh路由器；

方案三：AC+AP方案丨在B点布置一个强力的吸顶AP，覆盖全屋。

从布线大家可以看出，我其实最开始是倾向于AC+AP的方案的。最后为啥没选这个方案呢？因为AC+AP方案没有特别满意的设备。目前市面上针对家用的ACAP方案主要是TP-LINK提供的解决方案，采用的是86面板AP的方式来做每个房间的覆盖，但是一来目前这些面板的性能都达不到我的要求，WiFi6的面板也少得可怜。二来从网上的反馈来看，墙面AP面板的发热是很严重的，考虑到深圳的气温，我就放弃了这个方案。





方案三虽然看起来最简洁，但是一个吸顶AP是否能确保覆盖全屋，也是个未知数；最后没有选择吸顶AP的方案，是因为颜值：因为没有提前预留位置，这个AP感觉放在那里都不好看，所以方案三也被我弃用了。还有一些我根本没有列入方案的过时技术，比如电力猫子母路由等等，这里就不赘述了，一句话：不推荐。





▲ 中间过道的吊顶是整齐划一的中央空调百叶检修口

最后我的选择是方案二，Mesh方案。Mesh方案有什么好处呢？首先是简单。AC+AP的配置和安装都很复杂，有的AC控制器还要再外加一个POE供电的交换机，配置界面又都是偏商用的，非常不友好；而Mesh的组网则要简单很多。

第二点优势就是性能强大。Mesh路由每一台都是主路由的配置，市面上可选择的产品很多，要多强就有多强，不像墙面AP，性能要差很多，基本一个AP只能覆盖一间房。

路由器选择





我选择的是华硕AX6600的Mesh套装。









家用路由器领域里有御三家“ASUS Linksys Netgear”的说法，代表了最强的三家厂商。AX6600是华硕推出的一款家用型WiFi6+Mesh的机型，一套有两台，不分主次，每一台都是性能很强的主路由。如果你家户型特别大，还可以再购买多台组成Mesh网络。可扩展性是非常强的。









AX6600采用了6天线设计，支持4X4的Mu-mimo，同时是三频设计。什么是三频呢？就是AX6600同时支持一个2.4G网络和两个5G网络（分别是5.2G和5.8G，系统内称为5G-1和5G-2)，三个网络彼此独立，他们的带宽加起来超过6600Mps，这就是AX6600命名的由来。





那么三频的好处是啥？大家知道无线信号的带宽实际上是共享的，也就是说你家里所有处于同一频段的设备，是共享一个带宽上限的。这对于大部分应用来说问题不大，但是如果要做Mesh，尤其是无线mesh时，无线回程就会占据一个频段来完成两台路由之间的数据通信。如果这时候其它设备也在这一频段中，则整个频段的速度会下降一半。这也是为什么在Mesh出来之前，无线信号放大器虽然存在，但是使用体验并不好的原因。AX6600把最强的5.8G频段默认用来做无线回程，并且隐藏了SSID，这确保了大众用户几乎无需设置就能获得最佳的回程性能，但也带来了一些麻烦，这个留到后面会讲。









如上图所示，我选择在A点和B点放置AX6600的两台主路由。A点是预留的书柜开放格，这个级别的路由器覆盖客餐厅区域可以说毫无压力；B点则是正对整个客餐厅区域的位置，正对主卧门，门外就是一条通道通往每一间房间，请注意，如果要做无线回程的Mesh方案，这个位置的信号传递遮挡最少，应该会有很好的效果。由于预埋了网线，我决定用有线构建回程，当然我也好奇按照这样的摆放，无线回程的Mesh是否能达到很好的效果？毕竟很多人家里没有新装修，是很难有很合适的网线出口做有线回程的。





▲ A点：路由器被我放置在了客厅书柜的顶部

客厅的主路由放置在客厅书柜的上层。说到这里插一个装修失误：我的路由器原本是设计在中间的玻璃门里面的，当时的考虑是玻璃门不影响信号，路由器等设备藏在里面会更美观；结果忘记考虑路由器散热的问题，玻璃门内散热较差，并不适合长期发热的设备放置。因此我退而求其次，在玻璃门左右两侧开了孔，把路由器和NAS分开两边放置，中间的玻璃门内用来放发热较小的设备。好在最终选择的AX6600设计足够漂亮，摆在外面也很好看~









正对主卧门的Mesh路由，白色的设计简约又融入家庭装修环境，这也是我选择AX6600的一大原因：华硕其他高端路由器都太大、太张牙舞爪了，不太适合家居环境中摆放。B点位置也正好是我的台式机摆放位置，可以有线链接台式机使用。很方便。





性能测试



硬件摆放好之后，可以开始测试了。









我选择了如图6个测试点，测试设备是支持WiFi6的华为P40 Pro。

先看信号强度。大部分点的信号强度都比较正常，信号最差的点是3号点，基本上离两个路由器的距离都比较远，但也属于可用范围；其他各点均有至少一个路由可以有较好的信号覆盖。









内网的速度测试我是基于群晖DS918+中搭建的iPerf3来做的测试，考虑到918连接的是主路由的LAN口，并且没有做链路聚合，因此带宽的上限只有1000Mbps。同样测试上面6个点，结果如下









可以看出1号和5号点由于离路由器最近，分别跑出了800Mbps左右的成绩，基本算达到了千兆网络的上限；信号最差的仍旧是3号点，但在5G下也有283Mbps左右的成绩，考虑到3号点是淋浴间，这个速度完全是够用的。从测试结果来看，AX6600的两台路由通过合理的位置摆放，已经完全覆盖了我家的所有房间，达到了很满意的网络覆盖和速度效果。实际上由于路由的性能很强，即便只使用一台设备，也能覆盖大部分房间，只是效果可能就不会这么完美了。

另外，从测试中我们可以发现，2.4G尽管在信号强度测试中普遍好于5G信号，但是即便在信号强度占优的前提下，速度仍然是远远慢于5G频段，因此家中的高速设备的确没有必要连接在2.4G频段下了。

说到这里可以插一句频段设置的建议。为了避免用户混淆，很多路由器都会推荐“双频合一”的方式设置SSID，也就是说把2.4G和5G频段设置为同一个SSID和密码，让设备自由选择。华硕给的选项叫“smart connect”，其实是同一个意思，但我不建议大家这么做。









双频合一有时会遇到一些奇怪的兼容性问题。而且现在大家能看到这种速度的差距，有时设备默认连在2.4G上，并不会自动切换，这时就很麻烦了。我建议大家2.4G和5G频段还是要分开，2.4G留给家中的智能家居设备，比如我的网关、摄像头、几个智能灯和灯带，以及我的净水器和电冰箱等等（是的，现在的电冰箱和净水器都能联网了。。）而高速设备比如手机和电脑、电视（需要看4K HDR视频）等等，则连接在5G频段，这样高低速分开，互不干扰，是最佳的频段设置方案。

最后我又做了各点到外网的访问速度测试，我使用的是深圳电信500Mbps的宽带，上行速率是50Mbps，测试结果如下：









整理到表格中并对比内网测试的速度，如下表：









从结果来看，总体上跟局域网的测试是比较吻合的，个别点的速度甚至超过了之前的局域网测试，这应该是信号波动导致的结果。总体来说，AX6600能够很好的满足500Mbps的带宽需求，个别点的速度差强人意，但是需要高速访问的设备通常都不会出现在那些地方，因此可以很好地满足网络需求。-

以上测试是在有线回程下做出的测试，那么无线回程的差距会有多大呢？我拔掉了网线，系统自动切换到无线回程状态，我通过电脑拷贝NAS中的文件来进行速度的对比。结果如下：













在有线回程下，速度表现比较稳定，两个路由的上下行速度都几乎110MBps左右，这应该已经达到了千兆网卡的极限；

拔掉网线后无线回程测试结果如下：













速度在90M/s到100M/s之间，相比有线回程，无线回程从速度上差距并不大，在10%左右，但是稳定性上还是要差一些。得益于三频路由器专门的回程频段，AX6600的无线回程效果已经十分接近有线，完全可用。

到这里，华硕AX6600的测试已经完成。从测试结果来看，AX6600无愧于高端路由器的定位，也证明了自己“御三家”的实力。我目前家里的联网设备在还未入住的情况下已经有超过30个，但是路由器仍然可以很好地负载，从未出现问题。这款产品的发热控制也比我之前的AC88U要好不少，几乎遍布全身的散热孔设计功不可没。以目前的千兆网络来看，这款产品的易用性和性能达到了很好的平衡，非常适合有一定要求的普通用户选用。

当然，问题还是有的。





第一个问题就出在5G-2频段上。AX6600的最强频段是默认隐藏的5G-2频段，也是性能最强的频段，WiFi6里面所谓满血的“160Mhz”的带宽和4X4的mu-mimo天线都被华硕留给了5G-2做无线回程使用。这样的选择当然可以理解：购买Mesh路由器的用户最需要的就是Mesh带来的覆盖和体验，把最强最高速的频段留给无线回程，可以确保无线信号的传输顺畅，独立的频段不用跟其他高速设备抢带宽，其实是合理的设置。





但是当用户想要做一些升级，跑出更高性能的时候，160Mhz就基本无法使用了：首先你需要开放隐藏的5G-2频段，然后还需要把区域调为美国，然后再选择160Mhz；而这时能选择的频道只剩下100-128，这个频道又恰恰是目前大部分手机所不支持的，比如我手里的这台P40 Pro。因此这次测试没有测5G-2的无线性能表现。如果之后找到了支持的设备，我会再补上5G-2频段的测试。









同样的问题出现在网口上。华硕AX6600是一款支持2.5G网卡的产品，但是2.5G的网口只提供了一个，而且是跟WAN口绑定的；可能由于产品定位不是发烧友，路由器的固件里并没有提供WAN口切换的功能，也就是说路由器的2.5G网口在现阶段并不能很好的利用。这和刚刚的160Mhz频道分配的问题，构成了AX6600最大的两个遗憾。不过这两个问题应该都可以通过软件更新来解决，希望后续华硕可以推出更新版的固件，解决这两个问题。谁说发烧友必须用张牙舞爪的路由器呢？“西装猛兽”也应该是未来高端路由器的一个产品方向嘛。

关于WiFi6+Mesh的组合选择其实还有很多，高端的Linksys MX5300也是三频路由，与AX6600处于同一水平线上，我看了一些测试，在性能上甚至比AX6600更强，但也有奇怪的地方，比如5G-2频段用的是WiFi5；

中低端的小米AX3600尽管只有双频，但是在有线回程的情况下应该也能很好的胜任家庭组网需求，这款也是 现在600元以下WiFi6+Mesh路由器里的爆款。

再便宜一些，华为的AX3 Pro和小米AX1800价格更为亲民，也同样支持WIFI6和Mesh，规格略有缩水，但是也获得了很好的口碑。

总结





WiFi6+Mesh的方案是目前家庭组网的最佳选择 无线Mesh搭建需考虑两台路由器之间的无线回程，尽可能无遮挡或少遮挡 2.4G频段速度已经远逊于5G频段，即使在2.4G信号更好的前提下 不要双频合一，把家里的低速智能设备和高速手机/电脑用不同频段分开，各司其职，互不干扰 家庭装修如果有条件，还是要预埋网线，这样组网最稳定





如果你家里的宽带带宽已经到了500Mbps，而还在用一款普通的路由，甚至是运营商赠送的单频路由，现在就到了最佳的换机时机了。路由器从没像今天这样有如此多的优秀的、不同价位的选择，性能也已经高度可用。

尤其是当你家里有一台NAS的时候。





在装修三部曲的最后部分，我将跟大家分享我的NAS的选择和应用，敬请期待！













编辑于 2020-07-14 16:16:39