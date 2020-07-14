华为低调发布今年上半年财报：销售收入4540亿元

乔纳森森森 发表于: 07-14 15:12:08
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国内市场给力，海外市场放缓。

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华为早些时候发布了上半年的财报，这次华为财报在深夜发布，显得相当低调，整篇业绩报告也仅仅只有 300 字不到。

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财报显示，2020 年上半年，公司实现销售收入 4,540 亿元人民币，同比增长 13.1%, 净利润率 9.2 %。其中，运营商业务收入为 1,596 亿元人民币，企业业务收入为 363 亿元人民币，消费者业务收入为 2,558 亿元人民币。


从华为近五年的半年业绩来看，今年上半年华为营收增速确实处于最低水平，但整体来看仍旧属于高速增长。对比去年的数字，2019 年上半年，华为销售收入 4013 亿元，同比增长 23.2%。而在净利润率方面，华为 2019 年上半年为 8.7%，今年上半年则为 9.2%。

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华为营收增速放缓，主要是海外市场受冲击，不过国内市场给力也带给了华为极大的信心。


华为表示，当前各国正在努力应对疫情挑战，华为愿意和运营商、各行各业伙伴一起努力，保障网络稳定运行，加速数字化转型，助力各国抗击疫情和恢复经济。


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聆讯
沙发
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07-14 15:14
来自 威锋网页版
冷笑的泰莱莎
板凳

666，这么高

07-14 15:23
来自 iPhone XS
crazykook
地板
产品的利润率大幅提高，带动了整体利润的提升
07-14 15:23
来自 威锋网页版
仰望45度的角
4 楼
毕竟不买华为就是不爱国
07-14 15:25
来自 威锋网页版
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leily
5 楼

人有多大胆，地有多大产

07-14 15:29
来自 iPhone SE2
traboo
6 楼
不在乎，继续iPhone
07-14 15:33
来自 威锋网页版
李少1992
7 楼

国内50%市场了

07-14 15:39
来自 iPhone 11 Pro Max
ZHU爺
8 楼
引用 @仰望45度的角 的回复
毕竟不买华为就是不爱国

不买华为的天天扯不买华为不爱国

真正的华为用户没几个真的是因为爱国才买的

要是“爱国”营销真这么有用

那为什么没见的“冉冉新国货，澎湃中国芯”卖的多好？

07-14 16:16
来自 iPhone 6S
伊凡李
9 楼

华为低调发布销售收益4540亿元，为什么就没有华为低调做慈善的传闻。和三星、苹果比，华为这方面差的实在是太远了。

07-14 16:35
来自 iPhone SE2
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阿懦
10 楼

你买华为产品了吗？没买？？？卧槽，你不爱国。。。来人，251伺候

07-14 16:45
来自 iPhone 8
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