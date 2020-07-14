华为低调发布今年上半年财报：销售收入4540亿元

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华为早些时候发布了上半年的财报，这次华为财报在深夜发布，显得相当低调，整篇业绩报告也仅仅只有 300 字不到。





财报显示，2020 年上半年，公司实现销售收入 4,540 亿元人民币，同比增长 13.1%, 净利润率 9.2 %。其中，运营商业务收入为 1,596 亿元人民币，企业业务收入为 363 亿元人民币，消费者业务收入为 2,558 亿元人民币。





从华为近五年的半年业绩来看，今年上半年华为营收增速确实处于最低水平，但整体来看仍旧属于高速增长。对比去年的数字，2019 年上半年，华为销售收入 4013 亿元，同比增长 23.2%。而在净利润率方面，华为 2019 年上半年为 8.7%，今年上半年则为 9.2%。





华为营收增速放缓，主要是海外市场受冲击，不过国内市场给力也带给了华为极大的信心。





华为表示，当前各国正在努力应对疫情挑战，华为愿意和运营商、各行各业伙伴一起努力，保障网络稳定运行，加速数字化转型，助力各国抗击疫情和恢复经济。



