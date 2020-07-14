飞猪推出“66元任性飞”产品：不限航司不限航线

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由于疫情带来的影响，许多航司都在近期推出了类似“任性飞”的套餐以促进消费。今天阿里巴巴旗下旅行品牌飞猪微博宣布，将推出“飞猪任性飞”产品，7 月 15 日开售。





接下来划一下重点：





66 元，全国（含港澳台）都能飞，不限航司、不限航线、不限出行时间。

票面价格在 500 元及以下国内航班，只需 66 元；票面价格高出 500 元的航班补差价买，最高减 434 元。以上均不含机建燃油和税费。

7 月 15 日-7 月 31 日，每天 10 点和 20 点，只在飞猪 App 限量抢。





航线汇总：（电脑端请点击“查看原图”后放大）





常见问题：





民航业内人士表示，飞猪是全国范围的订票平台，乘客可以跨航司乘机出行，可选余地更丰富。









编辑于 2020-07-14 12:21:35