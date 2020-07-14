飞猪推出“66元任性飞”产品：不限航司不限航线

乔纳森森森 发表于: 07-14 12:19:06
来自 威锋网页版
1433
8
只看作者
各家航司纷纷开启“自救”模式。


＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋！点击进入苹果教育商店。(注意：若威锋 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)



由于疫情带来的影响，许多航司都在近期推出了类似“任性飞”的套餐以促进消费。今天阿里巴巴旗下旅行品牌飞猪微博宣布，将推出“飞猪任性飞”产品，7 月 15 日开售。

image

接下来划一下重点：


  • 66 元，全国（含港澳台）都能飞，不限航司、不限航线、不限出行时间。
  • 票面价格在 500 元及以下国内航班，只需 66 元；票面价格高出 500 元的航班补差价买，最高减 434 元。以上均不含机建燃油和税费。
  • 7 月 15 日-7 月 31 日，每天 10 点和 20 点，只在飞猪 App 限量抢。


航线汇总：（电脑端请点击“查看原图”后放大）

image

常见问题：

image

民航业内人士表示，飞猪是全国范围的订票平台，乘客可以跨航司乘机出行，可选余地更丰富。




编辑于 2020-07-14 12:21:35

全部回复(8)
只看作者
正序查看 倒序查看
WEIFENG345251
沙发

✈️

1小时前
来自 iPhone 7
手机锋友f7uryk6
板凳

1小时前
来自 iPhone 7 Plus
cybersun
地板
这个其实是抢限时折扣票，跟航空公司的随心飞不是一回事
1小时前
来自 威锋网页版
林被在这
4 楼
如果真这么好，羊毛就会出在猪身上
1小时前
来自 威锋网页版
_foam
5 楼

关键是你能抢到不

1小时前
来自 iPhone X
decayedapple
6 楼

全国（含港澳台）------希望改成部分城市，干澳台难道不是中国的？

52分钟前
来自 iPhone XS Max
仰望45度的角
7 楼
没诚意
39分钟前
来自 威锋网页版
taozi8023
8 楼
抢得到个鬼~
22分钟前
来自 威锋网页版