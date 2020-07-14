为解决加州住房危机：苹果开始兑现25亿美元承诺

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苹果公司今天宣布，今年将为加利福尼亚州的经济适用房项目和房主援助计划拨款 4 亿多美元，这是该公司多年来为应对该州住房危机做出的 25 亿美元承诺的一部分。





苹果表示，这笔资金将为成千上万名加利福尼亚首次购房者或新的住房单位提供支持。





2019 年 11 月，苹果承诺通过一系列举措来解决加利福尼亚州的住房危机，其中包括 25 亿美元的拨款，具体包括：





加利福尼亚州的 10 亿美元经济适用房投资基金。

10 亿美元的首次购房者抵押贷款援助基金，为基本服务人员，学校雇员和退伍军人提供了更多的融资机会。

3 亿美元可用于经济适用房。

与美国房屋信托硅谷公-私合营的 1.5 亿美元海湾地区住房基金。

5,000 万美元用于支持“Destination: Home”在硅谷解决无家可归的问题。





苹果公司全球房地产和设施副总裁 Kristina Raspe 表示：“在当前的公共卫生危机中，各城市和州被迫暂停了许多长期可负担的住房投资，因此，苹果公司为继续推进与加利福尼亚州应对住房危机的全面计划而感到自豪。”



