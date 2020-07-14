Galaxy S20 Lite现身跑分平台：定位缩水版旗舰？

乔纳森森森 发表于: 07-14 11:18:53
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与去年的S10 Lite定位非常相似。

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由于冠状病毒流行和昂贵的价格，三星 Galaxy S20 系列表现不佳。为克服 2020 年上半年遭受的损失，据报道三星将发布三款新手机，每款手机之间的间隔时间为一个月。

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据说其中一款手机名为 Galaxy S20 FE（粉丝版），又名 Galaxy S20 Lite，预计将于 10 月份推出。现在，这款设备已在跑分平台 Geekbench 上出现。

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根据 Geekbench 的清单显示，Galaxy S20 Lite 的型号将为 SM-G781B，这与 SamMobile 先前的报告相符合。


此外，它将搭载高通骁龙 865 SoC，搭配 6GB RAM。在软件方面，它将底层运行 Android 10，表面则采用即将推出的 One UI 2.5。最后，该设备在单核和多核测试中分别获得 737 分和 2619 分。


除了上述信息外，目前我们对这款产品一无所知。预计三星 Galaxy S20 Lite 的价格将与去年的 S10 Lite 定位非常相似，售价在 700 美元（约合 4897 元）左右。


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