DSCC：OLED屏幕订单不足 苹果或支付三星9.5亿美元

mfflremy 发表于: 07-14 11:30:46
来自 威锋网页版
1381
11
只看作者
顶级 OLED 的研发成本很高。

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋！点击进入苹果教育商店。(注意：若威锋 App 端无法直接点开链接，请尝试长按) 


三星近日发布了 2020 年第二季度运营财报指南，市场对存储器的强劲需求以及来自苹果的一笔一次性支付资金让其超越了市场的预期。三星在第二季度的利润预期未8.1万亿韩元（合 66 亿美元），远超市场预期的 6 万亿韩元。

image今日，屏幕供应链咨询公司 DSCC 今日发布报告称，苹果可能已经向三星显示（Samsung Display）支付了 9.5 亿美元，因前者未能向后者订购预期数量的 OLED 屏幕。


上周，韩媒 TheElec 曾报道苹果将赔偿三星 9000 亿韩元（约合 7.5 亿美元），但据 DSCC 的消息，这个数目很可能达到了 9.5 亿美元。目前三星并没有披露这笔一次性费用的具体金额，但这笔天价赔偿金很可能是让三星显示在第二季度扭亏为盈的「功臣」。

image


尽管 iPhone 11 依然颇受欢迎，但 iPhone 11 Pro 系列的屏幕才是由三星显示提供，随着全球新冠疫情的持续，后者的销量并不乐观。不过这已经不是苹果首次因订单量不足而向三星支付费用，在 2019 年苹果曾因为同样问题支付给三星 9000 万韩元，当时的原因则是 iPhone Xs 系列高昂的价格让消费者「望而却步」。 

image




全部回复(11)
只看作者
正序查看 倒序查看
likefeel
沙发

賺翻了

2小时前
来自 iPhone SE2
bySpeedMAX
板凳

血亏

2小时前
来自 iPhone XR
一堆企鹅蛋
地板

自己把自己玩死

1小时前
来自 iPhone 7 Plus
卑鄙的o我
4 楼
今年的销量11占了半边天，要是还是以前8k的门槛，面对疫情后的性价比市场将失去竞争力
1小时前
来自 威锋网页版
godpiao2
5 楼

难怪12系列全系用oled ， 我赔钱还不如直接拿来用……

1小时前
来自 iPhone XS Max
查看1条回复
汪汪王
6 楼

赶紧上miniLED和microLED吧

1小时前
来自 iPhone 7 Plus
zy3174
7 楼

所以12系列全部使用OLED

58分钟前
来自 iPhone SE2
查看1条回复
crazykook
8 楼
去年苹果给三星赔了1.7亿，所以今年不可能增长太多，9.5亿里面应该大部分还是新订单的支付金，苹果财大气粗，一般都是用预付款换低廉价格。
56分钟前
来自 威锋网页版
isycool
9 楼
引用 @godpiao2 的回复

难怪12系列全系用oled ， 我赔钱还不如直接拿来用……

既然都直接拿来用了，咋还是要赔钱了？
27分钟前
来自 威锋网页版
yanghaohan
10 楼
OLED不是LCD。11卖的最好也是LCD。今年全系列OLED很可能为了供应链需求整合。
22分钟前
来自 威锋网页版