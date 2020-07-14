因疫情影响：苹果调整了零售店员的工作角色

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彭博社指出，由于美国各地冠状病毒爆发的持续加剧，苹果再次关闭了部分零售店，并且不再期望公司员工可以在 2020 年完全回到店铺进行工作，为此苹果开始为零售员工寻找新的工作角色。





苹果被迫重新关闭了许多之前已经开放的美国零售店，在这些地方，苹果要求零售员工进行远程工作。





零售员工可以充当支持顾问，以处理在线服务请求和无法在商店中接收服务的客户提出的问题。苹果并未要求零售员工必须以这种方式在家中工作，并继续支付员工工资，但苹果现在正推动零售员工参加在家工作，因为客户支持需求已经增长，否则会导致顾客服务等待时间过长。





对于能够重返工作岗位的零售员工，则需要戴口罩办公。苹果提供了用Memoji定制的名称标签挂绳，以帮助零售人员在戴上口罩后更容易辨认。





除了鼓励零售员工在家工作以外，苹果还对公司计划进行了调整。苹果在一份备忘录中告诉员工，它不期望所有美国员工都能在年底前回到现场进行工作。





不过苹果在欧洲和亚洲的办事处将在未来几个月恢复正常，所有员工都将重返工作岗位。





从五月份开始，一些员工开始返回苹果的硅谷园区。重返工作岗位的员工将进行冠状病毒测试，也正在部分建筑和特定工作区域限制员工数量，此外，还要求戴口罩和进行测温。









编辑于 2020-07-14 10:51:00