早高FENG：一加正式确认其真无线耳机名称/《微软飞行模拟》8月将推PC版

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▎Superstrata 推出 3D 打印一体式电动自行车





总部位于硅谷的 Arevo 新创建的 Superstrata 品牌下发布了两款 3D 打印的电动自行车车型，Superstrata Terra 是一款轻量级的模拟车，可以根据不同的骑行风格进行定制。而 Superstrata Ion 是一款1级电动自行车，配备了后轮 250W 电机，252Wh 电池，预计续航里程为 60 英里。车架是一体成型的热塑碳纤维，但重量却非常轻。Terra 的车架重量为 2.8 磅（取决于尺寸），而 Ion 的重量为24.2磅。Terra 的起售价为2799 美元（约 19581 元），Ion 的起售价为 3999 美元（约 27976 元），可以以 1799 美元（约 12585 元）的价格进行预购。









▎一加正式确认其真无线耳机名称





一加宣布其传闻已久的真无线耳机名称已确认为 OnePlus Buds，将于 7 月 21 日在印度与 OnePlus Nord 智能手机一起发布。该品牌宣称，OnePlus Buds 旨在提供高品质的音频播放功能和易于使用的体验。这款耳机的设计还未正式曝光，但传闻它的灵感将来自苹果的 AirPods。OnePlus Buds 可能会采用入耳式设计，很可能会保证严密的密封性和不错的被动降噪效果，并且采用长柄设计。





▎《微软飞行模拟》8 月将推 PC 版





《微软飞行模拟》将于 8 月 18 日推出 PC 版，微软近几个月来一直在对新游戏进行封闭 Alpha 测试，而现在这款深受游戏玩家和航空业界专业人士好评的游戏系统今天就可以进行预购和预装了。《微软飞行模拟》是自上世纪 80 年代开始运行的超细节系列的最新作品，它是继 2014 年发布《微软飞行模拟器X：蒸汽版》之后的又一作品。微软将推出三个不同版本的微软飞行模拟器，标准版售价 59.99 美元，豪华版售价 89.99 美元，高级豪华版售价为 119.99 美元。





▎保时捷完成 3D 打印活塞耐久性测试





据外媒报道，保时捷已经完成了其 911 GT2 RS 引擎 3D 打印活塞的首次耐久性测试。测试结果是该部件不仅存活了下来，而且该汽车制造商的研究发现，打印的铝合金活塞跟同类铸造或锻造部件相当甚至还有赶超的潜力。据了解，保时捷涉足 3D 打印方面已有一段时间。这家汽车制造商表示，自上世纪 90 年代以来，他们就一直在使用 3D 打印技术进行快速原型制作和零部件开发，目前对外销售的约有 20 个塑料、钢材和合金打印的传统汽车 Porsche Classic 生产零部件。









编辑于 2020-07-14 10:50:30