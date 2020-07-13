iQOO发布120W超快速充电：15分钟充满4000mAh

乔纳森森森 发表于: 07-13 20:31:51
来自 威锋网页版
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大家在充电速度方面都很拼啊。

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下半年的安卓手机大战似乎已经开始了，OPPO 刚刚确认将于周三推出 125W 的超级闪充技术。很快 iQOO 今天就突然推出了 120W 的超快速充电技术。据悉，该品牌的新充电技术可以在 15 分钟内为 4,000mAh 的电池手机完全充满电。

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iQOO 已经在其智能手机上提供了 33W，44W 和 55W 等快速充电解决方案。今天推出的 120W 超快速充电技术，有望在 5 分钟内为 4,000mAh 电池充电 50％，并且可以在 15 分钟内充满电。


vivo 去年在世界移动大会 2019 上推出了其 120W 的 FlashCharge 技术，但是这不是商用行为。因此，iQOO 今天发布的技术可以称为世界上第一个 120W 的快速充电技术。


在发布会上，iQOO 产品经理演示了 120W 的快速充电技术。这款 4,000mAh 电池手机具有双电池系统，以及业界首创的 6C 电池，每个电池容量为 2,000mAh。这两块电池均通过定制芯片以 5V / 12A（60W）的标准充电，以达到 120W 的总充电速度。

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为了安全和稳定，充电头将采用阵列式极耳结构。具有 120W 超快速充电功能的手机将采用超级 VC 液冷技术来调节设备的内部温度。


据爆料者称，一款支持 120W 超快速充电功能的神秘 iQOO 手机已经在研发中。这款神秘的 iQOO 手机已经开始量产，并将于下个月首次亮相。


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胖叔叔_
沙发

这个思路也不错，没有新型电能就提高充电速度。

昨天 20:41
来自 iPhone XS Max
颜麝年代
板凳

牛逼

昨天 20:43
来自 iPhone 11 Pro
位卑未敢忘忧国
地板

牛逼

昨天 20:44
来自 iPhone X
手机锋友538kr6d
4 楼

我看看有没有人说这技术不成熟，对电池不好的

昨天 21:00
来自 iPhone 8
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手机锋友mj6z6rr
5 楼

牛逼

昨天 21:33
来自 iPhone XS Max
lol1314
6 楼
外国人不敢搞得事情，都被我们搞定了，领先国外一百年
昨天 21:47
来自 威锋网页版
瞎基巴搞
7 楼

想说点啥！但是犹豫了！

昨天 22:00
来自 iPhone 11 Pro
Fgq777
8 楼
信仰自带优化
昨天 22:22
来自 威锋网页版
chengcheng0307
9 楼

电池不发展就搞充电器，我觉得热拔插电池是时候归来了

昨天 22:31
来自 iPhone XS
霸占你的美ii
10 楼
引用 @手机锋友538kr6d 的回复

我看看有没有人说这技术不成熟，对电池不好的

小米没发布都是不成熟

昨天 22:40
来自 iPhone XS Max