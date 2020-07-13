iQOO发布120W超快速充电：15分钟充满4000mAh

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下半年的安卓手机大战似乎已经开始了，OPPO 刚刚确认将于周三推出 125W 的超级闪充技术。很快 iQOO 今天就突然推出了 120W 的超快速充电技术。据悉，该品牌的新充电技术可以在 15 分钟内为 4,000mAh 的电池手机完全充满电。





iQOO 已经在其智能手机上提供了 33W，44W 和 55W 等快速充电解决方案。今天推出的 120W 超快速充电技术，有望在 5 分钟内为 4,000mAh 电池充电 50％，并且可以在 15 分钟内充满电。





vivo 去年在世界移动大会 2019 上推出了其 120W 的 FlashCharge 技术，但是这不是商用行为。因此，iQOO 今天发布的技术可以称为世界上第一个 120W 的快速充电技术。





在发布会上，iQOO 产品经理演示了 120W 的快速充电技术。这款 4,000mAh 电池手机具有双电池系统，以及业界首创的 6C 电池，每个电池容量为 2,000mAh。这两块电池均通过定制芯片以 5V / 12A（60W）的标准充电，以达到 120W 的总充电速度。





为了安全和稳定，充电头将采用阵列式极耳结构。具有 120W 超快速充电功能的手机将采用超级 VC 液冷技术来调节设备的内部温度。





据爆料者称，一款支持 120W 超快速充电功能的神秘 iQOO 手机已经在研发中。这款神秘的 iQOO 手机已经开始量产，并将于下个月首次亮相。



