iPhone 12系列电池容量疑曝光：最大3697mAh

乔纳森森森 发表于: 07-13 18:42:33
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清单还显示该电池由广东德赛集团生产。

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随着 9 月的临近，与即将推出的 iPhone 12 系列有关的爆料也越来越多。最新报道显示，三款新的 iPhone 电池已通过韩国工业技术实验室（KTL）的认证，并通过了安全测试，在韩国获得认证的三块电池的型号分别是 A2471，A2431 和 A2466。

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就电池容量而言，A2471 的容量为 2227mAh，而 A2431 的容量为 2775mAh。 A2466 的容量为 3697mAh，是三者中最高的。

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清单还显示该电池由广东德赛集团生产，容量最大的 A2466 使用 L 型电池。至于属于哪款型号的新机，目前还无法确定。


值得注意的是，这些新机的电池容量低于 iPhone 11 系列中大多数机型的电池容量。 iPhone 11、11 Pro 和 11 Pro Max 分别由 3110mAh，3190mAh 和 3500mAh 电池供电。


今年可能有四个版本的新机，包括 iPhone 12，iPhone 12 Max，iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max。根据报告，标准的 iPhone 12 将具有 5.4 英寸的屏幕，Max 和 Pro 机型将具有 6.1 英寸的屏幕，而 Pro Max 则配备 6.7 英寸屏幕。


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Ishq_Tera
沙发

据我所知，根据拆解图，iPhone 11 pro max 电池容量是3969mAh，并不是文中的3500mAh

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1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
Ychen438
板凳

12电池太小了，竟然还2千出头，虽然屏幕小了些

1小时前
来自 iPhone 11
小小小小龙龙龙
地板

换言之，苹果是对自己的a14功耗这么自信吗

又要5g又要高刷的❓

1小时前
来自 iPhone 11
不死它爷
4 楼

这点电量动态刷新率也拯救不了 充电宝是少不了了

1小时前
来自 iPhone XS
不死它爷
5 楼

按照这个尿性 苹果不配充电器可以 要配充电宝

59分钟前
来自 iPhone XS
het666
6 楼

5.4iPhone难道是2227电池，这也忒小了吧……

58分钟前
来自 iPhone 6S Plus
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青皮玻璃花
7 楼
引用 @het666 的回复

5.4iPhone难道是2227电池，这也忒小了吧……

手机缩小主板基本不变吧，只有挤挤电池空间

53分钟前
来自 iPhone XS Max
ted568577948
8 楼

德赛老牌大厂了。当年用诺基亚的时候就买了德赛电池备用。质量稳得一批。

48分钟前
来自 iPhone 11 Pro Max
deng帅哥
9 楼

xr买了官方背夹。续航还行。这12难道又要买😂😂

46分钟前
来自 iPhone XR
Emikyo
10 楼

难道不如我的11pm？？续航确定没问题吗？？还是做了优化？？14也没见电池系统优化啊

23分钟前
来自 iPhone 11 Pro Max
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