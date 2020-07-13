iPhone 12系列电池容量疑曝光：最大3697mAh

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随着 9 月的临近，与即将推出的 iPhone 12 系列有关的爆料也越来越多。最新报道显示，三款新的 iPhone 电池已通过韩国工业技术实验室（KTL）的认证，并通过了安全测试，在韩国获得认证的三块电池的型号分别是 A2471，A2431 和 A2466。





就电池容量而言，A2471 的容量为 2227mAh，而 A2431 的容量为 2775mAh。 A2466 的容量为 3697mAh，是三者中最高的。





清单还显示该电池由广东德赛集团生产，容量最大的 A2466 使用 L 型电池。至于属于哪款型号的新机，目前还无法确定。





值得注意的是，这些新机的电池容量低于 iPhone 11 系列中大多数机型的电池容量。 iPhone 11、11 Pro 和 11 Pro Max 分别由 3110mAh，3190mAh 和 3500mAh 电池供电。





今年可能有四个版本的新机，包括 iPhone 12，iPhone 12 Max，iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max。根据报告，标准的 iPhone 12 将具有 5.4 英寸的屏幕，Max 和 Pro 机型将具有 6.1 英寸的屏幕，而 Pro Max 则配备 6.7 英寸屏幕。



