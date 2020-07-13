供应链预计第三季度MacBook出货将增长20%以上

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根据供应链消息，随着返校季节的到来，苹果将在今年第三季度“大幅增加”MacBook Pro 的订单。





DigiTimes 报道称，苹果也将对创意市场的销售增长作出反应。由于持续的全球健康危机，一些国家开始对地区和城市实行封锁，苹果要应对下半年在家工作的专业人员人数保持强劲增长的趋势。





根据 DigiTimes 的消息，苹果在 2020 年第二季度售出了 320-350 万台 MacBook，预计第三季度的销量将增长到约 400 万台。因此，苹果将在第三季度看到其整体 MacBook 出货量增长 20％以上。





苹果已经计划从年底开始转向自家处理器，并计划在今年年底之前交付第一台由 Apple Silicon 支持的 ‌Mac，但是我们目前尚不确定第一台基于 ARM 的 Mac 何时会发布，也不清楚具体是哪一款型号。据苹果分析师表示，13.3 英寸 MacBook Pro 可能是第一款采用苹果处理器芯片的 Mac。





预计这款 MacBook Pro 将在今年第四季度投入量产，还可能在今年底或明年第一季度看到基于 ARM 的 MacBook Air。





苹果也有望在今年推出重新设计的 iMac，尽管它搭载的可能还是英特尔的芯片。









编辑于 2020-07-13 18:04:41