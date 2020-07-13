Galaxy Z Fold 2很可能推迟到9月/10月发布

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三星 Unpacked 活动预定于 8 月 5 日举行，此次发布的亮点将是 Galaxy Note20 系列。先前的报道称，Galaxy Z Fold 2 也将在当天发布，但有新消息称事实并非如此。





根据推特爆料者 Max Weinbach 的说法，Galaxy Z Fold 2 不会在 8 月 5 日的 Galaxy Unpacked 上发布。在推文的回复中，他透露软件方面尚未准备好发布。





他还补充道，Galaxy Z Fold 2 可能的发布日期是 9 月甚至 10 月。目前，该手机正在接受运营商的测试。因此在设备通过运营商测试之前，它都不可能发布。在一条引用的推文中，他称自己有 60％的把握这款设备甚至在发布会上根本不会被提及。





Galaxy Z Fold 2 是去年发布的 Galaxy Fold 的后继产品。该设备将保留其前代的折叠设计，但外观会有所变化。例如，它将具有更大的外部显示屏，而主要的可折叠显示屏则有望为自拍相机进行打孔。





关于这款设备的其他规格包括 4500mAh 电池，120Hz 刷新率，Snapdragon 865 Plus 处理器和高达 512GB 的存储空间。



