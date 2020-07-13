OPPO官宣：125W超级闪充7月15日登场

乔纳森森森 发表于: 07-13 11:25:57
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苹果退出群聊。

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OPPO 官方微博刚刚宣布，125W 超级闪充将于 7 月 15 日下午 15 点正式登场。

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OPPO 的官宣视频透露，本次 OPPO 将超级闪充从 65W 直接跃升至 125W，将再次刷新手机有线充电功率记录。


在此之前，OPPO 率先量产商用 65W 超级闪充，首发机型是 OPPO Reno Ace，4000mAh 电池仅需 30 分钟充满，是当时同电池容量充电速度最快的手机。

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目前 OPPO 在包括 OPPO Ace2，OPPO Find X2 、 OPPO X2 Pro 、OPPO Reno 4/Pro 等设备上加入对 65W SuperVOOC 闪充技术的支持。这项技术可实现 “充电 5 分钟，刷剧 4 小时”的效果。同时 OPPO 拥有 1700 多个闪充技术专利，对外专利授权近 20 家。


目前尚不确定 125W 超级闪充的首发机型，不排除 OPPO 下半年量产商用的可能。

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夏夜耳语
沙发

不赖

1小时前
来自 iPhone 7
害羞的小天使
板凳

boooom

1小时前
来自 iPhone XS
l268078861
地板

哈 iPhone11还是5W呢

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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十大杰出菁年
4 楼

5V1A，保你平安

1小时前
来自 iPhone XS Max
就看看3399
5 楼

ov的电池损耗呢 现在的安卓旗舰也不便宜 别说随便换

1小时前
来自 iPhone 8 Plus
iloveu杨葵
6 楼

要是电池可以换，这样充电也不心疼了

1小时前
来自 iPhone XR
het666
7 楼
引用 @l268078861 的回复

哈 iPhone11还是5W呢

不是18w

1小时前
来自 iPhone 6S Plus
二十捌玖
8 楼

苹果从不在群里

1小时前
来自 iPhone X
手机锋友3th2161
9 楼
OPPO用半年电池还剩80%峰值容量，充电真快。。。苹果用三年还剩85%峰值容量，充电真慢。。。有得必有失，等天朝快充不损失电池寿命的时候再来比较吧，现在还没什么值得炫耀的。。。
30分钟前
来自 威锋网页版
exe8090
10 楼

充电5分钟，通话20小时

13分钟前
来自 iPhone 6S