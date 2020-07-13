OPPO官宣：125W超级闪充7月15日登场

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OPPO 官方微博刚刚宣布，125W 超级闪充将于 7 月 15 日下午 15 点正式登场。





OPPO 的官宣视频透露，本次 OPPO 将超级闪充从 65W 直接跃升至 125W，将再次刷新手机有线充电功率记录。





在此之前，OPPO 率先量产商用 65W 超级闪充，首发机型是 OPPO Reno Ace，4000mAh 电池仅需 30 分钟充满，是当时同电池容量充电速度最快的手机。





目前 OPPO 在包括 OPPO Ace2，OPPO Find X2 、 OPPO X2 Pro 、OPPO Reno 4/Pro 等设备上加入对 65W SuperVOOC 闪充技术的支持。这项技术可实现 “充电 5 分钟，刷剧 4 小时”的效果。同时 OPPO 拥有 1700 多个闪充技术专利，对外专利授权近 20 家。





目前尚不确定 125W 超级闪充的首发机型，不排除 OPPO 下半年量产商用的可能。