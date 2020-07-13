ZenFone 7或即将发布：依然采用翻转相机系统

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去年，华硕推出了 ZenFone 6 旗舰手机，虽然高通公司在 2 月发布了采用骁龙 865 SoC的手机清单，也提到了 ZenFone 7。然而，该公司一直对 ZenFone 7 的规格和功能保持沉默。





最新的 TNNToday 报道显示，这家台湾制造商可能会很快推出 ZenFone 7 系列。报告指出，ZenFone 7 将有两个版本，包括一个称为 ZenFone 7 的标准版和一个名为 ZenFone 7 Pro 的高级版本，可能有黑色和白色两种颜色。





ZenFone 7 和 ZenFone 7 Pro 有望继承 ZenFone 6 上引入的翻转相机系统。去年的机型配备了无打孔的 AMOLED 屏，并且没有专用的自拍相机。取而代之的是，后置摄像头可以向上翻转以用作前置摄像头。





因此，ZenFone 7 和 7 Pro 可能会继续采用同样的屏幕设计。ZenFone 7 系列还可能支持屏下指纹，搭载骁龙 865 芯片，支持 5G 连接。





目前还没有关于 ZenFone 7 系列其他规格的信息，该报道称其价格将低于将于 7 月 22 日发布的 ROG Phone3。



