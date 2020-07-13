谷歌 Chrome 浏览器在 Mac 上「能用」了？

mfflremy 发表于: 07-13 10:59:47
来自 威锋网页版
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你在 Mac 上用什么浏览器？

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谷歌 Chrome 浏览器长期占据市场份额的第一名，但它的使用体验却让用户叫苦不迭，被称为“内存毁灭者”。Chrome 用户经常反映在 Mac 上会出现电量消耗极快且卡顿明显的问题。 而微软推出的全新 Microsoft Edge 浏览器通过出色的性能及功耗表现颇受欢迎，正在不断蚕食 Chrome 浏览器的市场份额。在 Mac 上，内置的 Safari 浏览器表现也比 Chrome 出色得多。

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谷歌方面非常重视，近日表示将会解决这一“老大难”问题。


据官方表示，他们将通过“标签限制”的方式，即更好地确定标签的优先级，并限制后台打开标签的资源消耗以改善电量消耗过快的问题。据悉，谷歌最近已经在对 Mac 笔记本电脑进行早期测试。


Chrome 浏览器工程总监 Max Christoff 表示，“我们会不断专注于改善 Chrome 的运行速度、性能和电池寿命。”除此之外，隐私安全也是 Chrome 浏览器一直为人诟病的地方。


5月份，谷歌官方制定了计划，通过屏蔽资源密集型广告来提高 Chrome 浏览器对设备电池的消耗速度。此外，预计 Chrome 浏览器还会限制广告在用户与其互动之前可供使用的资源。Chrome将很快进行优化更新，会使最关键的性能部分运行更快。

image谷歌目前正在紧锣密鼓进行版本测试，预计会在8月底之前以稳定版本推送更新。

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malatao
沙发
EDGE最香~不接受反驳
2小时前
来自 威锋网页版
宅一生
板凳
Mac上一直在用Chrome ，一直在用。
2小时前
来自 威锋网页版
Steven_F
地板
？chrome不差啊
2小时前
来自 威锋网页版
雷尔
4 楼

我在iMac上用chrome，从不担心耗电

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
crazykook
5 楼
在mac上safari的缺点其实就只有扩展太少了这一点
2小时前
来自 威锋网页版
neversnow
6 楼

本来chrome用的挺好，最近开始出现页面载入缓慢，视频载入缓慢甚至载不出来的情况。同期safari秒开，各位有什么头绪么？

1小时前
来自 iPhone 11
VenenoTiger
7 楼

一直在用chrome 没感觉到耗电的问题 而且有些网页比safari还快 很好用

1小时前
来自 iPhone XS