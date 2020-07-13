谷歌 Chrome 浏览器在 Mac 上「能用」了？

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谷歌 Chrome 浏览器长期占据市场份额的第一名，但它的使用体验却让用户叫苦不迭，被称为“内存毁灭者”。Chrome 用户经常反映在 Mac 上会出现电量消耗极快且卡顿明显的问题。 而微软推出的全新 Microsoft Edge 浏览器通过出色的性能及功耗表现颇受欢迎，正在不断蚕食 Chrome 浏览器的市场份额。在 Mac 上，内置的 Safari 浏览器表现也比 Chrome 出色得多。





谷歌方面非常重视，近日表示将会解决这一“老大难”问题。





据官方表示，他们将通过“标签限制”的方式，即更好地确定标签的优先级，并限制后台打开标签的资源消耗以改善电量消耗过快的问题。据悉，谷歌最近已经在对 Mac 笔记本电脑进行早期测试。





Chrome 浏览器工程总监 Max Christoff 表示，“我们会不断专注于改善 Chrome 的运行速度、性能和电池寿命。”除此之外，隐私安全也是 Chrome 浏览器一直为人诟病的地方。





5月份，谷歌官方制定了计划，通过屏蔽资源密集型广告来提高 Chrome 浏览器对设备电池的消耗速度。此外，预计 Chrome 浏览器还会限制广告在用户与其互动之前可供使用的资源。Chrome将很快进行优化更新，会使最关键的性能部分运行更快。

谷歌目前正在紧锣密鼓进行版本测试，预计会在8月底之前以稳定版本推送更新。