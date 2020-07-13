传闻苹果还有一款低成本机型在研发中：进入2000元市场

乔纳森森森 发表于: 07-13 10:30:51
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苹果会进一步降低iOS的门槛吗？

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传闻苹果今年将会推出四款 5G 新机，这无疑是今年该公司的重点。不过据最新报道显示，苹果内部可能会有一款低成本机型在研发中，其售价可能会低至 200 美元，约合 1399 元。

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来自推特 MauriQHD 的一条推文显示，苹果的低成本 iPhone 售价可能会在 200-300 美元（约 1399-2099 元）之间。相对于此前上市的全新 iPhone SE 手机在硬件配置方面有一定的缩减，以控制手机的生产成本。


今年苹果推出了 2020 年款 iPhone SE，售价 3000 元出头，在部分电商平台上还能“杀”到 2700 元左右，虽然外观设计上较为落后，但内部却采用了目前最强的 A 系列芯片，同时在影像上也被称为“最强单摄”机型，因此人们猜测苹果未来会继续保持这一策略，并降低 iOS 的入门门槛。

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不过目前该博主没有透露更多的信息，如果苹果杀入 2000 元市场的话，估计安卓厂商又要“瑟瑟发抖”了？


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好多好多雨
沙发

白日做梦

2小时前
来自 iPhone 8
下一秒的世界
板凳

iPod touch继任者

2小时前
来自 iPhone 8
陈腾达
地板

一个处理器都大几百元了

2小时前
来自 iPhone X
senjoy92
4 楼

2k市场的机器会阉割的所剩无几了

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
isycool
5 楼
真的吗？我不信！
2小时前
来自 威锋网页版
sanshi123
6 楼

不应该吧

2小时前
来自 iPhone 6S
wind74536
7 楼
积压配件要处理一下吧？
2小时前
来自 威锋网页版
ZHU爺
8 楼

a10库存还没清完吗

2小时前
来自 iPhone 6S
ZHU爺
9 楼

用不起安卓的年代居然快用得起苹果了🌝

one more thing....

Duang！

iPhone12青春版，搭载轻量iOS Go操作系统，配合全新A14 Lite芯片，功耗性能双优化

青春，就要轻装上阵

2小时前
来自 iPhone 6S
Liekkas__
10 楼

低端市场的利润极低，这不符合苹果的战略，个人觉得se系列已经是底线了

1小时前
来自 iPhone X