传闻苹果还有一款低成本机型在研发中：进入2000元市场

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传闻苹果今年将会推出四款 5G 新机，这无疑是今年该公司的重点。不过据最新报道显示，苹果内部可能会有一款低成本机型在研发中，其售价可能会低至 200 美元，约合 1399 元。





来自推特 MauriQHD 的一条推文显示，苹果的低成本 iPhone 售价可能会在 200-300 美元（约 1399-2099 元）之间。相对于此前上市的全新 iPhone SE 手机在硬件配置方面有一定的缩减，以控制手机的生产成本。





今年苹果推出了 2020 年款 iPhone SE，售价 3000 元出头，在部分电商平台上还能“杀”到 2700 元左右，虽然外观设计上较为落后，但内部却采用了目前最强的 A 系列芯片，同时在影像上也被称为“最强单摄”机型，因此人们猜测苹果未来会继续保持这一策略，并降低 iOS 的入门门槛。





不过目前该博主没有透露更多的信息，如果苹果杀入 2000 元市场的话，估计安卓厂商又要“瑟瑟发抖”了？



