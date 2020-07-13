早高FENG：育碧前瞻会公布几款大作发售日/诺基亚新机现身：代号金刚狼

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▎特斯拉提升超级充电桩功率





据外媒报道，特斯拉已经通过软件更新将 Model S 和 Model X 的最高超级充电桩功率提高到 250 kW，与 Model 3 和 Model Y 一样。与最近的软件更新将这些车型的速率提高到 225kW 不同，新的功率似乎只适用于新车。虽然现在的车主可能会对新的超级充电桩功率只适用于新车感到不满，但特斯拉一直在稳步提高所支持的超级充电桩功率，从最初的 120kW 到去年的 200kW，再到今年的 225kW，目前还不排除进一步的更新。





▎育碧前瞻会公布几款大作发售日





育碧前瞻会直播节目今天凌晨正式举行，会上公布了几款大作的发售日期。《看门狗：军团》将于 2020 年 10 月 29 日发售，登陆 PC（Epic/UPlay），PS4，Xbox One，Stadia。《刺客信条：英灵殿》将于 2020 年 11 月 17 日在 Xbox One、Playstation 4、PC 和 Stadia 上发售，上述两款作品的次世代版本日期尚未公布。《孤岛惊魂6》将于 2021 年 2 月 18 日于 PS5、PS4、XSX、Xbox One、Uplay 以及 Epic Games 平台发售。









▎诺基亚新机现身：代号金刚狼





HMD 可能很快推出诺基亚 2.4，即诺基亚 2.3 的继任者。这款智能手机将采用八核 Mediatek Helio P22 处理器，代号为 Wolverine 金刚狼。虽然确切的推出日期暂时未知，但因为这款智能手机已经以 HMD Global Wolverine 的身份出现在 Geekbench 上，相信距离推出时间并不会太久。这款设备处理器信息为 ARM MT6762V/WB，属于 Helio P22 系列处理器。相比诺基亚 2.3 上的四核 Helio A22 处理器，八核 Helio P22 处理器被认为比前者是快了 1.97 倍。









▎Surface Duo 新增 LED 闪光灯





据外媒报道，微软的另一位高管 Frank X. Shaw 在日前发布的推文中放出了 Surface Duo 真机。除了超薄的手写笔之外，近日外媒还发现了前置 LED 闪光灯。在 Frank X. Shaw 此前放出的设备图片中，我们都将焦点放在了采用 Surface Pro X 风格的超薄手写笔上了，以至于我们忽略了前置闪光灯的存在。外媒 Windows Lastest 在最新文章中介绍了这个发现，机身右侧屏幕顶部有个 LED 闪光灯。Surface Duo 的拍摄功能主要依靠一枚前置摄像头来完成，这也是为何微软在屏幕上方配置 LED 闪光灯。



