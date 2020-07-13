苹果十四天退货政策被盯上，四个月被「薅」近 47 万元

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为了方便顾客，苹果 Apple Store 在线商店和线下零售店均提供了 14 天免费退货政策。对于符合退货条件的商品，消费者可在交付日起 14 个自然日内申请退货，苹果在收到退换物品并检测无误后，会根据不同付款方式进行退款。





这本来是一项对消费者利好的政策，但近年来却被许多犯罪分子盯上，利用这项服务进行诈骗。最近，南山区人民法院就披露了一项利用苹果 14 天退货政策「薅羊毛」的犯罪案例。









事情是这样的，六名被告人在 2018 年 10 月至 2019 年 1 月期间，分批前往某苹果手机专营店购买 iPhone 8 Plus 型号手机，之后将手机上的主板替换成旧主板，再前往苹果商店退货，从中赚取新旧主板差价牟利。





据南山区人民法院表示，为了躲避苹果的检测，被告人会通过技术手段将旧主板上读取的信息修改为未激活状态。在这四个月的时间里，通过这种手段一共从苹果官方渠道骗取了 184 块全新 iPhone 8 Plus 主板，每块价值约 2550 元，共涉及近 47 万元。









近期，南山法院对进行一诈骗案进行一审公开宣判，对被告人陈某发、林某彬、陈某盛、陈某强、胡某豪、林某龙以诈骗罪分别判处八年至一年六个月的有期徒刑，处五万元到三千元不等的罚金，并责令被告人陈某发、林某彬退赔被害单位 469200 元。2020 年 6 月 9 日，深圳市中级人民法院依法对该案作出二审裁定，驳回上诉，维持原判。现该二审裁定已生效。