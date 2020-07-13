苹果十四天退货政策被盯上，四个月被「薅」近 47 万元

MarcusKei 发表于: 07-13 09:42:20
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六名犯罪分子已经被抓获。

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为了方便顾客，苹果 Apple Store 在线商店和线下零售店均提供了 14 天免费退货政策。对于符合退货条件的商品，消费者可在交付日起 14 个自然日内申请退货，苹果在收到退换物品并检测无误后，会根据不同付款方式进行退款。 


这本来是一项对消费者利好的政策，但近年来却被许多犯罪分子盯上，利用这项服务进行诈骗。最近，南山区人民法院就披露了一项利用苹果 14 天退货政策「薅羊毛」的犯罪案例。


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事情是这样的，六名被告人在 2018 年 10 月至 2019 年 1 月期间，分批前往某苹果手机专营店购买 iPhone 8 Plus 型号手机，之后将手机上的主板替换成旧主板，再前往苹果商店退货，从中赚取新旧主板差价牟利。


据南山区人民法院表示，为了躲避苹果的检测，被告人会通过技术手段将旧主板上读取的信息修改为未激活状态。在这四个月的时间里，通过这种手段一共从苹果官方渠道骗取了 184 块全新 iPhone 8 Plus 主板，每块价值约 2550 元，共涉及近 47 万元。


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近期，南山法院对进行一诈骗案进行一审公开宣判，对被告人陈某发、林某彬、陈某盛、陈某强、胡某豪、林某龙以诈骗罪分别判处八年至一年六个月的有期徒刑，处五万元到三千元不等的罚金，并责令被告人陈某发、林某彬退赔被害单位 469200 元。2020 年 6 月 9 日，深圳市中级人民法院依法对该案作出二审裁定，驳回上诉，维持原判。现该二审裁定已生效。

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流双腿
沙发

3小时前
来自 iPhone 11
SUB_MIST
板凳
真的恨死这帮人了，好生生的售后服务都被他们给玩坏了，让我们正常用户失去了很多本应有的好服务
3小时前
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静静的等待哦
地板

这也行？

3小时前
来自 iPhone XR
堅嘟哧那
4 楼
话说直营店收退货的机子不验机的吗？螺丝拆过看不出来吗？我咋感觉是内外勾结呢
3小时前
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健身肌霸
5 楼

换了主板 苹果检测不出来？能给他退款？ 旧主板可以和手机序列码一致还未激活？假新闻吧！当苹果白痴啊……

3小时前
来自 iPhone 6
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MarcusKei
楼主
6 楼
引用 @SUB_MIST 的回复
真的恨死这帮人了，好生生的售后服务都被他们给玩坏了，让我们正常用户失去了很多本应有的好服务
是的，经历过 iPhone 6 那一年的「黄牛潮」，苹果也被整到不得不修改政策
3小时前
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wsp5psw
7 楼

内外勾结的可能性大

3小时前
来自 iPhone XS Max
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MarcusKei
楼主
8 楼
引用 @健身肌霸 的回复

换了主板 苹果检测不出来？能给他退款？ 旧主板可以和手机序列码一致还未激活？假新闻吧！当苹果白痴啊……

「被告人会通过技术手段将旧主板上读取的信息修改为未激活状态。」，法院官方都通报了，宁就是传说中的键盘侠？？不读文章直接喷的那种？？
3小时前
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手机锋友cm7l9ge
9 楼
劣币驱逐良币
3小时前
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julian910831
10 楼
完了，这种辣鸡一出。苹果对大陆估计也要征收退货费了
3小时前
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