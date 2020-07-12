一加真无线耳机或和Nord手机于7月21日发布

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除了围绕 OnePlus Nord 系列的持续宣传外，一加也有望首次推出真无线耳机-OnePlus Buds。 该品牌的官方推特近日以隐秘的方式暗示了即将推出的产品，从这些信息可以推测，Buds 将于 7 月 21 日与 Nord 系列一同发布。





官方推特账号分享了一张展示三款旧有线耳机的图片，并附文“接下来是什么？”不难猜测 OnePlus Buds 真无线耳机即将与大家见面。同时，OnePlus Buds 也出现在了亚马逊印度公司的发布信息订阅网站上。





在早些时候面向 OnePlus 8 Pro 的 Android 11 Beta 版更新中，我们就已经找到了该公司首款真无线耳机存在的线索。





到目前为止，我们只看到了 OnePlus Buds 的渲染图，其中显示了熟悉的设计和椭圆形的充电盒。 预计这款真无线耳机产品会有白色和黑色版本，其充电盒将支持 7.5W 的充电速度。



