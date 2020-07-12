华硕新款电竞手机在台通过认证：6000mAh电池

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华硕已计划于 7 月 22 日在多个国家/地区同时推出备受期待的电竞手机 ROG Phone 3，在过去的几周的时间里，这款手机的大多数规格已经被曝光。近日，该设备还在台湾通过了 NCC 认证。





台湾 NCC 认证局透露，华硕 ROG Phone 3 的型号为 ASUS_I003D。相关文件还提到了该手机随附 A299-200150U-US 30W 快速充电器。此外，除了其 512GB 的内部存储空间外，该手机还具有 6000 mAh 的电池容量。





根据先前的曝光和认证，即将推出的 ROG Phone 3 将搭载新发布的 Qualcomm Snapdragon 865 Plus，并搭配最高 16GB RAM。在正面，它将配备一块 6.59 英寸的 FHD+ AMOLED 屏，具有 144Hz 刷新率，屏下指纹传感器和 1300 万像素的自拍相机。





在背面，它将容纳一个 6400 万像素的三摄系统，支持最大 8 倍变焦。此外，它还搭载了 Android 10 系统。





对于电竞手机来说，配置还是最主要的，这款手机也不例外。



