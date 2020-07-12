华硕新款电竞手机在台通过认证：6000mAh电池

乔纳森森森 发表于: 07-12 18:06:28
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电竞手机要的就是配置。

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华硕已计划于 7 月 22 日在多个国家/地区同时推出备受期待的电竞手机 ROG Phone 3，在过去的几周的时间里，这款手机的大多数规格已经被曝光。近日，该设备还在台湾通过了 NCC 认证。

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台湾 NCC 认证局透露，华硕 ROG Phone 3 的型号为 ASUS_I003D。相关文件还提到了该手机随附 A299-200150U-US 30W 快速充电器。此外，除了其 512GB 的内部存储空间外，该手机还具有 6000 mAh 的电池容量。

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根据先前的曝光和认证，即将推出的 ROG Phone 3 将搭载新发布的 Qualcomm Snapdragon 865 Plus，并搭配最高 16GB RAM。在正面，它将配备一块 6.59 英寸的 FHD+ AMOLED 屏，具有 144Hz 刷新率，屏下指纹传感器和 1300 万像素的自拍相机。


在背面，它将容纳一个 6400 万像素的三摄系统，支持最大 8 倍变焦。此外，它还搭载了 Android 10 系统。


对于电竞手机来说，配置还是最主要的，这款手机也不例外。


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克卜勒的记忆
沙发

那得多重？

5小时前
来自 iPhone X
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zc00100
板凳
引用 @克卜勒的记忆 的回复

那得多重？

不一定重，万一华硕攻克了石墨烯技术呢？

5小时前
来自 iPhone XS
阿懦
地板

勒索华硕案

5小时前
来自 iPhone 8
SUB_MIST
4 楼
引用 @zc00100 的回复

不一定重，万一华硕攻克了石墨烯技术呢？

石墨烯比黄金还贵啊
4小时前
来自 威锋网页版
SUB_MIST
5 楼
引用 @SUB_MIST 的回复
石墨烯比黄金还贵啊
我说错了，抱歉
4小时前
来自 威锋网页版
pan11103
6 楼

前两代外观感觉挺帅的，这第三代开玩笑的么？

3小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
泠刈紫微
7 楼

6000和笔记本电池一样多了

2小时前
来自 iPhone 11 Pro
她缺席的岁月
8 楼

是不是有点忒大了？

2小时前
来自 iPhone 6S
叫我老面
9 楼
引用 @克卜勒的记忆 的回复

那得多重？

游戏手机你跟我重量？哈哈续航才是最重要的

1小时前
来自 iPhone 8 Plus
狮子座的流星雨
10 楼

整天电茎电茎的？！你们也受的了？

32分钟前
来自 iPhone XR