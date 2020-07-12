库克合同明年到期：你希望他继续掌舵苹果吗？

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近日彭博社公布了美国 2019 年薪酬最高的CEO名单，苹果库克排名第二，仅次于特斯拉的马斯克。





与此同时，值得注意的是库克在苹果的 10 年合约明年即将到期，届时他将成为自由身。在 2011 年 8 月 26 日，苹果宣布蒂姆·库克 10 年合同开始执行。





作为 CEO，蒂姆·库克带来了 iPhone 的变更，包括更大的屏幕尺寸，OLED 面板的使用，带来 Face ID 和刘海屏等新设计。当 Apple Watch 和 AirPods 等广受欢迎的产品推出时，他还负责公司的运营。在产品层面，库克可能不如乔布斯，但在运营以及供应链管理方面，库克是一个难得的奇才。





在正常情况下，库克将获得一份新合同，其中包括更多的激励措施，包括更多的股票奖励。当然，目前苹果公司并未公布新的计划。





库克可能还将主持苹果下一个重要产品，也就是苹果头戴设备的发布，未来的10年你还希望库克掌舵苹果吗？







