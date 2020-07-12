库克合同明年到期：你希望他继续掌舵苹果吗？

乔纳森森森 发表于: 07-12 17:33:07
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未来的10年你还希望库克掌舵苹果吗？

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近日彭博社公布了美国 2019 年薪酬最高的CEO名单，苹果库克排名第二，仅次于特斯拉的马斯克。

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与此同时，值得注意的是库克在苹果的 10 年合约明年即将到期，届时他将成为自由身。在 2011 年 8 月 26 日，苹果宣布蒂姆·库克 10 年合同开始执行。


作为 CEO，蒂姆·库克带来了 iPhone 的变更，包括更大的屏幕尺寸，OLED 面板的使用，带来 Face ID 和刘海屏等新设计。当 Apple Watch 和 AirPods 等广受欢迎的产品推出时，他还负责公司的运营。在产品层面，库克可能不如乔布斯，但在运营以及供应链管理方面，库克是一个难得的奇才。

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在正常情况下，库克将获得一份新合同，其中包括更多的激励措施，包括更多的股票奖励。当然，目前苹果公司并未公布新的计划。


库克可能还将主持苹果下一个重要产品，也就是苹果头戴设备的发布，未来的10年你还希望库克掌舵苹果吗？



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SUB_MIST
沙发
我记得他好像说过会干到他自己的最后
6小时前
来自 威锋网页版
小小小小龙龙龙
板凳

实际吧，老老实实呆着苹果挺好的，这几年随说各产品实在是不考虑用户，但体验也不差，还挺习惯了库克时代的苹果，安安稳稳😂

6小时前
来自 iPhone 11
loboy
地板

退休吧

5小时前
来自 iPhone 6S
橙子泡腾片
4 楼

怎么说呢，希望有点更大的突破吧 就像从乔布斯时代来到库克时代一开始很不适应，现在还真习惯了

5小时前
来自 iPhone X
浪里小白兔
5 楼

换个人吧 没准换个ceo 会有别的改变

5小时前
来自 iPhone 7
查看1条回复
Eric_TW
6 楼

他掌舵对于果粉来说不是好事，创新不够，压榨有余…

5小时前
来自 iPhone X
泠刈紫微
7 楼

比那个卖糖水的好多了

5小时前
来自 iPhone 11 Pro
ysy950803
8 楼
太抠了，换个吧。
5小时前
来自 威锋网页版
明天1你好
9 楼

扣的滴血

5小时前
来自 iPhone X
Listerian
10 楼
引用 @浪里小白兔 的回复

换个人吧 没准换个ceo 会有别的改变

换个卖糖水的当ceo😂

5小时前
来自 iPhone SE