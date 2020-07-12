“央视315晚会”7月16日播出：今年哪些厂商会被点名？

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“央视 315 晚会”堪称产品“照妖镜”，不少科技公司都曾被“提名”，其中就包括了苹果。由于疫情的影响，今年的“央视 315 晚会”也被迫推迟，根据目前央视节目预告显示，2020 年的“央视 315 晚会”将于 7 月 16 日晚上 8 点播出。





历年的晚会都会对消费者权益受到侵害的一些问题进行曝光，因而备受观众瞩目。手机厂商往往会因为一些质量问题，售后问题而被点名，不知道今年又有会哪些厂商的名字出现在晚会上。





“央视 315 晚会”是由中央广播电视总台联合国家政府部门为维护消费者权益在每年 3 月 15 日晚共同主办并现场直播的公益晚会。第一届晚会于 1991 年 3 月 15 日播出。每一届 3·15 晚会都在为维护消费者权益、规范市场经济秩序、完善法律法规而努力。





2019 年，晚会的主题是“共治共享、放心消费”，聚焦产品质量、售后服务、互联网消费等领域侵犯消费者权益的违法违规行为，曝光行业内幕和消费“潜规则”。确定该主题，就是要汇集多方合力，以公正监管促进公平竞争，依法打击制售假冒伪劣商品等违法行为，让违法者付出付不起的代价，用公正监管管出公平、管出效率、管出活力。









编辑于 2020-07-12 11:22:18