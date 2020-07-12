Galaxy Note20或搭载Exynos 990处理器

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众所周知，三星的旗舰手机有两种处理器版本。有在中国，美国和韩国出售的骁龙版本，Exynos 版本则在包括非洲，欧洲和中东的市场销售。即将到来的 Galaxy Note20 系列将遵循相同的做法。





据报道，Note20 系列的骁龙版本将由新发布的骁龙 865 Plus 提供支持。但是，有关 Exynos 版本将搭载 Exynos 992 处理器的报道似乎是错误的。





爆料者 Ice Universe 近日的一条推文显示，Galaxy Note20 系列将配备为 Galaxy S20 系列提供动力的 Exynos 990 处理器，而不是传闻中更强大的 Exynos 992 芯片。值得一提的是，XDA-Developers 的 Max Weinbach 也证实了他的推文。





对于将要购买 Note20 系列的 Exynos 版本的用户来说，这无疑是一个不太好的消息。 Exynos 990 甚至无法匹敌骁龙 865 处理器的性能，Exynos 990 和骁龙 865 之间的比较表明，前者在 GPU 性能方面明显落后，这意味着它与新的骁龙 865 Plus 之间甚至还有更大的差距。





Galaxy Note20 系列发布活动预定于 8 月 5 日举行，三星有望在这次活动中发布多款产品。



