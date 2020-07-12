消息称苹果正研发搭载自家处理器的游戏主机

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据外媒报道，近日有小道消息称，苹果正在开发一款搭载 Apple Silicon，也就是苹果自研处理器的游戏主机。





有博主在社交媒体爆料称，苹果公司正在开发基于 ARM 的游戏主机。这条推文恰好是在苹果公司宣布改用自家硬件之后不久发布的。在今年的 WWDC 上，苹果正式宣布 Mac 产品线将会过渡到自家处理器，搭载苹果处理器的第一款产品也会在年底之前到来。





如果传闻为真的话，苹果这款游戏主机的形态究竟是怎样的呢？有人认为，这可能是一款全新的 Apple TV，毕竟 Apple TV 已经被苹果打造为客厅的中枢，而且也支持苹果自家游戏平台 Apple Arcade，再加上支持手柄和控制器的特性，苹果也一直有意愿增强 Apple TV 的游戏属性，所以这种猜测也并不是完全没有可能。





苹果如果入局游戏主机市场的话，会很有趣。



