消息称苹果正研发搭载自家处理器的游戏主机

乔纳森森森 发表于: 07-12 10:52:36
来自 威锋网页版
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Apple TV有可能成为苹果的游戏主机吗？


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据外媒报道，近日有小道消息称，苹果正在开发一款搭载 Apple Silicon，也就是苹果自研处理器的游戏主机。

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有博主在社交媒体爆料称，苹果公司正在开发基于 ARM 的游戏主机。这条推文恰好是在苹果公司宣布改用自家硬件之后不久发布的。在今年的 WWDC 上，苹果正式宣布 Mac 产品线将会过渡到自家处理器，搭载苹果处理器的第一款产品也会在年底之前到来。


如果传闻为真的话，苹果这款游戏主机的形态究竟是怎样的呢？有人认为，这可能是一款全新的 Apple TV，毕竟 Apple TV 已经被苹果打造为客厅的中枢，而且也支持苹果自家游戏平台 Apple Arcade，再加上支持手柄和控制器的特性，苹果也一直有意愿增强 Apple TV 的游戏属性，所以这种猜测也并不是完全没有可能。

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苹果如果入局游戏主机市场的话，会很有趣。


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夏夜耳语
沙发

🛋️

5小时前
来自 iPhone 7
bySpeedMAX
板凳

虽然我很多方面都是站，但是鉴于arcade游戏质量参差不齐，普遍4399，所以完全不看好苹果主机的游戏，而且已经有了pc，xbox，ps三大平台。现在我连手机游戏都不玩了。

5小时前
来自 iPhone XR
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crazykook
地板
现在已经传新ATV就会搭载A12X，估计再下一代就可能会接近PS5的显示效果了
5小时前
来自 威锋网页版
一网住情深
4 楼
世界游戏主机任天堂、索尼、微软三分天下的格局，有望被打破。
4小时前
来自 威锋网页版
ZHU爺
5 楼

小厂商入局被三巨头瓜分的游戏主机市场我是极不看好的，但是根据苹果的市场影响力和硬件研发能力以及开发者号召力，以后完全有可能是四巨头

3小时前
来自 iPhone 6S
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Listerian
6 楼
引用 @ZHU爺 的回复

小厂商入局被三巨头瓜分的游戏主机市场我是极不看好的，但是根据苹果的市场影响力和硬件研发能力以及开发者号召力，以后完全有可能是四巨头

估计就是把arcade和appstore的游戏搬搬，毕竟苹果有生态和芯片，比啥“凤凰1号”好不少

1小时前
来自 iPhone SE
看到爷还不跑
7 楼
引用 @bySpeedMAX 的回复

虽然我很多方面都是站，但是鉴于arcade游戏质量参差不齐，普遍4399，所以完全不看好苹果主机的游戏，而且已经有了pc，xbox，ps三大平台。现在我连手机游戏都不玩了。

手机游戏也不差

59分钟前
来自 iPhone X