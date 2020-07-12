Apple Music今年第一季度占音乐流媒体收入的25%

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据 Counterpoint Research 的最新数据显示，由于冠状病毒传播等一系列因素，Apple Music 在 2020 年第一季度占据了音乐流媒体收入的 25％。





根据 Counterpoint Research 的最新调查结果，2020年第一季度，全球在线音乐流媒体订阅量同比增长 35％，达到 3.94 亿订阅量。这是由于在疫情爆发期间人们呆在家里时 OTT 平台使用量增加的结果。新兴市场中的免费试用和订阅降价等促销活动也促成了这种增长。音乐流媒体平台上播客类型的增加是人们收听的另一个重要因素。





根据 Counterpoint 的数据，Spotify 继续领先于全球流媒体市场，占据了 30％的流媒体收入和 33％的订阅量。 2020 年第一季度，Apple Music 获得了 25％的流媒体收入，但仅占订阅量的 21％。Amazon Music 也实现了迅猛增长，同比增长 104％。腾讯音乐仍然是每月活跃用户的全球王者，在中国拥有 6.57 亿MAU（月活跃用户人数）。





报告还指出，Apple Music 已扩张到 52 个新国家/地区，并且继续提供 6 个月的免费订阅，iOS 新功能（例如在 Facebook 和 Instagram 上共享 Apple Music）也增加了社交媒体的参与度。



