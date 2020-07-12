Apple Music今年第一季度占音乐流媒体收入的25%

乔纳森森森 发表于: 07-12 09:54:50
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Apple Music已扩张到52个新国家/地区。

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据 Counterpoint Research 的最新数据显示，由于冠状病毒传播等一系列因素，Apple Music 在 2020 年第一季度占据了音乐流媒体收入的 25％。

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根据 Counterpoint Research 的最新调查结果，2020年第一季度，全球在线音乐流媒体订阅量同比增长 35％，达到 3.94 亿订阅量。这是由于在疫情爆发期间人们呆在家里时 OTT 平台使用量增加的结果。新兴市场中的免费试用和订阅降价等促销活动也促成了这种增长。音乐流媒体平台上播客类型的增加是人们收听的另一个重要因素。


根据 Counterpoint 的数据，Spotify 继续领先于全球流媒体市场，占据了 30％的流媒体收入和 33％的订阅量。 2020 年第一季度，Apple Music 获得了 25％的流媒体收入，但仅占订阅量的 21％。Amazon Music 也实现了迅猛增长，同比增长 104％。腾讯音乐仍然是每月活跃用户的全球王者，在中国拥有 6.57 亿MAU（月活跃用户人数）。

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报告还指出，Apple Music 已扩张到 52 个新国家/地区，并且继续提供 6 个月的免费订阅，iOS 新功能（例如在 Facebook 和 Instagram 上共享 Apple Music）也增加了社交媒体的参与度。


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katemoss55105
沙发

只用网易音乐

6小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
查看2条回复
卑鄙的o我
板凳
apple music资源库太少是硬伤
6小时前
来自 威锋网页版
一网住情深
地板
为啥苹果音乐才给我3个月的免费订阅体验？
4小时前
来自 威锋网页版
f20a3a4
4 楼

现在的播放器没有一家版权是全的，听歌需要开两三家的会员，才能把喜欢听的歌听全。重点是还不能下载到本地！

3小时前
来自 iPhone XS Max
fedonkey
5 楼

中文歌太少了

3小时前
来自 iPhone XR
isycool
6 楼
引用 @katemoss55105 的回复

只用网易音乐

口口声声只用《网易云音乐》还说错人家名字、哼

2小时前
来自 iPad Air
Listerian
7 楼
引用 @katemoss55105 的回复

只用网易音乐

Applemusic3个月免费用完了，我确实并没有觉得苹果哪里更好了（比如曲库量）没办法网易云每日推荐太符合我胃口，转手冲了黑胶svip

1小时前
来自 iPhone SE