富士康计划向印度注资10亿美元建iPhone工厂

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据报道，台湾制造商富士康正准备向印度的一家生产工厂注资 10 亿美元，据称这是苹果公司的一项投资。





路透社援引知情人士的话报道，由于冠状病毒流行等问题，苹果正在悄悄推动供应合作伙伴向中国以外的地区扩张。一位消息人士指出：“苹果要求其客户将部分 iPhone 生产移出中国。”





报道称富士康计划扩大其 Sriperumbur 工厂的运营，该工厂目前负责 iPhone XR 的生产。在未来三年中，富士康将在工厂的装配清单中增加其它型号。该报道还指出，高达 10 亿美元的注资将产生约 6,000 个工作岗位。





凭借着全球第二大智能手机市场，印度成为了苹果颇为看重的一个地区。目前，iPhone 约占该国智能手机市场的 1％，但以约 63％的市场份额占领了超高端市场。而且，印度一直在寻求科技公司通过税收优惠和其它刺激计划进入印度









编辑于 2020-07-11 20:39:22