富士康计划向印度注资10亿美元建iPhone工厂

乔纳森森森 发表于: 07-11 20:38:34
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10亿美元的注资将产生约6,000个工作岗位。

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据报道，台湾制造商富士康正准备向印度的一家生产工厂注资 10 亿美元，据称这是苹果公司的一项投资。

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路透社援引知情人士的话报道，由于冠状病毒流行等问题，苹果正在悄悄推动供应合作伙伴向中国以外的地区扩张。一位消息人士指出：“苹果要求其客户将部分 iPhone 生产移出中国。”


报道称富士康计划扩大其 Sriperumbur 工厂的运营，该工厂目前负责 iPhone XR 的生产。在未来三年中，富士康将在工厂的装配清单中增加其它型号。该报道还指出，高达 10 亿美元的注资将产生约 6,000 个工作岗位。

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凭借着全球第二大智能手机市场，印度成为了苹果颇为看重的一个地区。目前，iPhone 约占该国智能手机市场的 1％，但以约 63％的市场份额占领了超高端市场。而且，印度一直在寻求科技公司通过税收优惠和其它刺激计划进入印度




编辑于 2020-07-11 20:39:22

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fs555
沙发

外资逃离已成定局

昨天 21:02
来自 iPhone X
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手机锋友d4kbgan
板凳
引用 @fs555 的回复

外资逃离已成定局

必须

昨天 21:16
来自 iPhone 6S
Ishq_Tera
地板

下一步就是35返，文隔也并不遥远，改革开放已然成为笑话。得道多助 失道寡助，拨乱反正 重回1978

昨天 21:21
来自 iPhone 11 Pro Max
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我不是害虫
4 楼
做出来的ip检测成阳性！😄
昨天 21:32
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deepjet
5 楼
本来ip8还想再战3年， 但现在看来必买下一代iphone，因为iphone12将成为最后一代在中国组装的iphone
昨天 21:35
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celeron4
6 楼

加州梦还没醒，现在又来印度梦了！印度版EarPods的噩梦没教训么？

昨天 22:26
来自 iPhone 11 Pro Max
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手机锋友gdzjrd4
7 楼
引用 @celeron4 的回复

加州梦还没醒，现在又来印度梦了！印度版EarPods的噩梦没教训么？

EarPods这几年不是越南生产吗？

昨天 22:42
来自 iPhone 8
一网住情深
8 楼
所以，苹果制造的iPhone量产上市了没有？
昨天 22:44
来自 威锋网页版
weelray
9 楼
引用 @Ishq_Tera 的回复

下一步就是35返，文隔也并不遥远，改革开放已然成为笑话。得道多助 失道寡助，拨乱反正 重回1978

最近出什么大事了吗？

昨天 23:53
来自 iPhone 8
我是内酷
10 楼
在利益面前，什么都是空谈
33分钟前
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