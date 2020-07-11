史上最贵游戏诞生：《超级马里奥兄弟》11.4万美元拍出

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史上卖得最贵的游戏是哪个？或许你不会想到，这个头衔属于 1985 年的《超级马里奥兄弟》。





据外媒 The Verge 报道，近日一份未拆封的 1985 年美国版《超级马里奥兄弟》在美国遗产拍卖公司 (Heritage Auctions)以 11.4 万美元，约合 797886 元，的价格拍出，这打破了该游戏此前创下的 100,150 美元的拍卖价格纪录。





根据游戏收藏家和记者克里斯 · 科勒（Chris Kohler）的说法，这次被拍下的《超级马里奥兄弟》是有史以来最昂贵的游戏。





是什么让这个特别的版本如此令人垂涎呢？据了解，该款游戏的评分是 9.4 分（满分 10 分），这意味着它几乎接近完美。同时，它还是美国零售版的一个特殊版本，随着时间的推移，它经历了很多迭代。由于买家身份是匿名的，所以我们无法知道是哪位土豪买下了这款游戏。



