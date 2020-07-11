realme或在本月宣布120W的超快充电技术

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目前，OPPO 的 65W SuperVOOC Flash 充电技术是商业上最快的充电技术。而著名的爆料者 Ishan Agarwal 最近表示，realme 目前正在开发 100W+ 的快速充电解决方案，而这项技术可能会在本月宣布。





realme 的 65W 快速充电技术被称为 SuperDart，但即将推出的 100W+ 快速充电技术有望被称为 Ultra Dart。爆料者透露，它可以在 3 分钟内为 4,000mAh 电池充满1/3的电。





上面分享的图片显示，一块 4,000mAh 电池可以在 10 分钟左右完全充满电。图像中提到的“11660mA”表示该技术可以提供近 120W 的充电速度。





realme 前中国区副总裁徐起最近与网友互动，称 100W 快速充电有点慢。它表明该公司可能正在计划提供一种比 100W 更快的充电解决方案。虽然 120W Ultra Dart 可以在本月首次亮相，但何时将其提供给用户仍有待观察。





充电速度越来越快了，似乎各家都在提供更快的解决方案。



