realme或在本月宣布120W的超快充电技术

乔纳森森森 发表于: 07-11 12:13:43
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你们用的快充都是多少W的？

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目前，OPPO 的 65W SuperVOOC Flash 充电技术是商业上最快的充电技术。而著名的爆料者 Ishan Agarwal 最近表示，realme 目前正在开发 100W+ 的快速充电解决方案，而这项技术可能会在本月宣布。

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realme  的 65W 快速充电技术被称为 SuperDart，但即将推出的 100W+ 快速充电技术有望被称为 Ultra Dart。爆料者透露，它可以在 3 分钟内为 4,000mAh 电池充满1/3的电。

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上面分享的图片显示，一块 4,000mAh 电池可以在 10 分钟左右完全充满电。图像中提到的“11660mA”表示该技术可以提供近 120W 的充电速度。


realme 前中国区副总裁徐起最近与网友互动，称 100W 快速充电有点慢。它表明该公司可能正在计划提供一种比 100W 更快的充电解决方案。虽然 120W Ultra Dart 可以在本月首次亮相，但何时将其提供给用户仍有待观察。


充电速度越来越快了，似乎各家都在提供更快的解决方案。


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手机锋友c88mlpf
沙发

沙发！我想知道这么快充电，那还能边充电边玩游戏吗smile

3小时前
来自 iPhone XS Max
bySpeedMAX
板凳

过两年直接1000w充电。攻率堪比电热水壶

3小时前
来自 iPhone XR
美味基佬
地板

五福一安 保你平安

2小时前
来自 iPhone XS Max
lol1314
4 楼
速度和寿命，任选其一。不要为了快感，白白的浪费那么多生命。
2小时前
来自 威锋网页版
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441396859
5 楼

挺厉害，支持创新

2小时前
来自 iPhone XS Max
57174739
6 楼

18w还没有开始用呢！落伍了smile

2小时前
来自 iPhone XR
薛之谦1
7 楼

Emmm

2小时前
来自 iPhone XR
卡卡RARARA
8 楼

不伤电寿命的话真棒..伤的话..垃圾...

1小时前
来自 iPhone XS Max
CC鲁路修
9 楼

艾派德10w充电头

1小时前
来自 iPhone XR
vlovebb
10 楼
不错，期待正式商用
1小时前
来自 威锋网页版