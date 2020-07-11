小米手环4成全球最畅销的可穿戴手环产品

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小米将在 7 月 15 日向全球市场发布小米手环5，作为小米手环4 的继任者，小米手环5 承担着更重的任务，比较小米手环4 的成功让新品备受压力。





根据 Canalys 可穿戴手环的出货量估计，小米手环4 是 2019 年第三季度至 2020 年第一季度期间全球最畅销的可穿戴手环产品。





小米的智能手环从初代开始就获得了巨大的市场成功，2016 年发布的小米手环2 也是一款畅销的型号，后来的 3 代和 4 代也同样如此。该公司在短短 9 个月内售出了 100 万个初代小米手环。 而小米手环2 则在短短两个月内实现了相同的数字，而小米手环3 更是在短短 17 天内就售出了 100 万个。小米手环4 则在 8 天内就达到了 100 万个的销量。





外媒 Gizmochina 也曾报道，此前在日本上市的小米手环4 拿下了日本亚马逊运动追踪类“最畅销”“热门新品”“最想要”“最受欢迎的礼品”四大榜单第一名。



