小米手环4成全球最畅销的可穿戴手环产品

乔纳森森森 发表于: 07-11 11:20:53
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年轻人的第一款手环。

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小米将在 7 月 15 日向全球市场发布小米手环5，作为小米手环4 的继任者，小米手环5 承担着更重的任务，比较小米手环4 的成功让新品备受压力。

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根据 Canalys 可穿戴手环的出货量估计，小米手环4 是 2019 年第三季度至 2020 年第一季度期间全球最畅销的可穿戴手环产品。


小米的智能手环从初代开始就获得了巨大的市场成功，2016 年发布的小米手环2 也是一款畅销的型号，后来的 3 代和 4 代也同样如此。该公司在短短 9 个月内售出了 100 万个初代小米手环。 而小米手环2 则在短短两个月内实现了相同的数字，而小米手环3 更是在短短 17 天内就售出了 100 万个。小米手环4 则在 8 天内就达到了 100 万个的销量。

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外媒 Gizmochina 也曾报道，此前在日本上市的小米手环4 拿下了日本亚马逊运动追踪类“最畅销”“热门新品”“最想要”“最受欢迎的礼品”四大榜单第一名。


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茅山护士小舅子
沙发

确实不错

4小时前
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leedashone
板凳
性價比一流。喜歡屏大一點的話生態圈裡的 Haylou Solar 也挺好。
4小时前
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琦帅86
地板

小米手环确实不错，主要是功能全的情况下续航还好，我戴aw，家人戴小米手环

4小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
siriuso
4 楼
价格低、功能全、长续航，关键能开门禁啊，公司、小区、家门，无敌了……
4小时前
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crazykook
5 楼
如果只谈手环类产品，去年不就是销量第一了吗
3小时前
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willhuang512
6 楼

是不错 自己aw 家里人小米4nfc版

3小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
bySpeedMAX
7 楼

智能手腕穿戴只有两种，applewatch和小米手环，其余全是弟弟

3小时前
来自 iPhone XR
哈泽哥哥
8 楼

尤其是米5功能多几项，真舒服

3小时前
来自 iPhone 11
小二田_
9 楼

家里俩手环42躺尸中

2小时前
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南巷近海
10 楼
确实性价比超高！ 待机持久！
2小时前
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