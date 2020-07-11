2019年美国CEO薪酬谁最多？库克排第二

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！点击进入苹果教育商店。(注意：若 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)









根据彭博社 2019 年薪酬最高的 CEO 名单中，苹果 CEO 蒂姆·库克是 2019 年美国薪酬第二高的 CEO。按照彭博社的统计，库克获得的薪酬总额为 133,727,869 美元。





库克几乎所有的薪酬都是以股票奖励和相关绩效奖金的形式提供的。根据美国证券交易委员会今年早些时候的报道，库克获得了 300 万美元的基本工资，并获得了 770 万美元的奖励，其余的则来自当年授予的股票奖励。





特斯拉 CEO 马斯克是美国薪酬最高的 CEO，年薪接近 6 亿美元。Charter Communications 首席执行官 Tom Rutledge，哥伦比亚广播公司前代首席执行官 Joseph Ianniello，Chewy 的首席执行官 Sumit Singh 和 Blackstone 集团首席运营官 Jonathan Gray 的收入均超过 1 亿美元。





至于其它科技公司高管，Alphabet 首席执行官 Sundar Pichai 赚了 8600 万美元，英特尔首席执行官 Robert Swan 赚了 9900 万美元，微软 CEO 纳德拉赚了 7700 万美元。





库克定期向慈善组织捐款，此前他透露会计划捐出他的绝大部分财富。



