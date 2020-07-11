苹果温馨提示：请不要给MacBook加上摄像头护盖

乔纳森森森 发表于: 07-11 10:11:59
来自 威锋网页版
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否则很可能“爆屏”。

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苹果本月发布了一份支持文档，提醒用户不要在 MacBook 上使用摄像头护盖，因为这可能会导致显示屏损坏。

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苹果表示，显示屏和键盘之间的间隙设计得非常严格，遮盖相机也会导致自动亮度和原彩显示出现问题。如果在安装了摄像头护盖的情况下关闭 MacBook，则可能会损坏显示屏。


苹果发出的“警告”可能源于 MacBook Pro 用户近日的投诉，用户在遮盖相机后看到显示屏出现破裂的情况，对于边框更薄的新型 16 英寸 MacBook Pro，该问题似乎尤其严重。


因摄像头护盖导致 MacBook 产品屏幕受损在 AppleCare+ 保修范围内，而没有 AppleCare+ 的客户可能需要自行承担修复成本。

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作为相机盖的替代方案，使用相机指示灯来确定相机是否处于活动状态，并在系统偏好设置中决定哪些应用程序可以使用相机。苹果表示，担心摄像头被非法入侵的用户应注意打开摄像头后发出的绿灯指示。摄像头经过精心设计，因此在不打开指示灯的情况下无法对其进行操作。


对于确实需要遮盖摄像头的用户，苹果建议使用不比普通打印纸厚（0.1mm）且不会留下胶水残留物的摄像头盖。


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泠刈紫微
沙发
不错，小编周末都上班转文了，
5小时前
来自 威锋网页版
WeiHo8
板凳

一张胶纸就能解决的问题，非要买什么保护壳搞坏屏幕，典型的吃饱了撑

5小时前
来自 iPhone X
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一网住情深
地板
Apple电脑黑客容易入侵吗？
4小时前
来自 威锋网页版
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jonlisin
4 楼

不明白这有什么必要吗？我公司也是很多人要把摄像头盖住，搞不懂。

4小时前
来自 iPhone XS Max
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qwerloveguo
5 楼

好像提醒了我什么🤓

4小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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ItezaNeko
6 楼
引用 @jonlisin 的回复

不明白这有什么必要吗？我公司也是很多人要把摄像头盖住，搞不懂。

有些场景还是有可能需要的，比如语音聊天或开会的时候可能不小心打开摄像头，然后正巧这时候你光着膀子之类的…防止这种突然的尴尬

3小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
Wiseweek
7 楼
引用 @jonlisin 的回复

不明白这有什么必要吗？我公司也是很多人要把摄像头盖住，搞不懂。

以前有过这种偷窥门，恶意软件后台偷偷打开摄像头，被看光了都不知道，某些不良网站有不少寝室的那种偷窥视频......所以现在电脑摄像头都要带个小灯珠。iOS修改版的迅雷也出现过偷窥门，安卓root了实现偷窥更加容易
3小时前
来自 威锋网页版
大花特花
8 楼
引用 @jonlisin 的回复

不明白这有什么必要吗？我公司也是很多人要把摄像头盖住，搞不懂。

死宅男们，在网上看偷拍多了，担心自己怕遭报应，我们公司的程序员统一操作。

3小时前
来自 iPhone 8 Plus
微信rnay2x1
9 楼
引用 @一网住情深 的回复
Apple电脑黑客容易入侵吗？

家贼难防，懂吗？斯诺登？

3小时前
来自 iPhone 7
lol1314
10 楼
斯诺登会告诉你，每一个摄像头都能成为cia的眼睛
2小时前
来自 威锋网页版