苹果温馨提示：请不要给MacBook加上摄像头护盖

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苹果本月发布了一份支持文档，提醒用户不要在 MacBook 上使用摄像头护盖，因为这可能会导致显示屏损坏。





苹果表示，显示屏和键盘之间的间隙设计得非常严格，遮盖相机也会导致自动亮度和原彩显示出现问题。如果在安装了摄像头护盖的情况下关闭 MacBook，则可能会损坏显示屏。





苹果发出的“警告”可能源于 MacBook Pro 用户近日的投诉，用户在遮盖相机后看到显示屏出现破裂的情况，对于边框更薄的新型 16 英寸 MacBook Pro，该问题似乎尤其严重。





因摄像头护盖导致 MacBook 产品屏幕受损在 AppleCare+ 保修范围内，而没有 AppleCare+ 的客户可能需要自行承担修复成本。





作为相机盖的替代方案，使用相机指示灯来确定相机是否处于活动状态，并在系统偏好设置中决定哪些应用程序可以使用相机。苹果表示，担心摄像头被非法入侵的用户应注意打开摄像头后发出的绿灯指示。摄像头经过精心设计，因此在不打开指示灯的情况下无法对其进行操作。





对于确实需要遮盖摄像头的用户，苹果建议使用不比普通打印纸厚（0.1mm）且不会留下胶水残留物的摄像头盖。



