传苹果AR头戴设备半透明镜片已经进入试生产阶段

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据外媒 The Information 报道，苹果和富士康已经达成了苹果长期传闻中增强现实（AR）头戴式设备发展的关键里程碑，该设备的半透明镜片已从原型过渡到试生产阶段。





知情人士透露，苹果正在成都的富士康工厂的一条生产线上开发这款镜片，值得一提的是，苹果大部分的 iPad 生产都集中在该工厂。





苹果在新产品开发中有多个阶段，从在加利福尼亚和中国进行原型设计阶段开始，在此期间，苹果分别制造了数十个和数百个产品及零件。知情人士说，截止到 5 月，这些镜片已经进入了称为工程验证测试或 EVT 的阶段，在此阶段苹果通常生产数千个镜片以确定设计并开始测试其是否适合量产。





该报道表明，镜片（以及设备本身）距离批量生产至少还有一到两年的时间，各种传闻都指向 2022 年左右发布。





据说苹果除了最初的头戴式设备（代号为 N301）外，还有多个 AR 和 VR 项目正在研发中，还有一副代号为 N421 的时尚AR眼镜，该眼镜可能在 2023 年推出。



