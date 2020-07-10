《孤岛惊魂6》突然上架PSN港服：明年2月18日发售

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今天下午，《孤岛惊魂6》数字标准版突然上线 PSN 港服商店，页面显示游戏发行时间为 2021 年 2 月 18 日。





另外购买了《孤岛惊魂6》PS4 版本的玩家，后续也支持免费升级至 PS5 版本。以下为该页面对本作的官方介绍：





“欢迎来到 Yara，一座停留在时间中的热带天堂。安东 · 卡斯蒂略意图不择手段恢复祖国昔日的荣耀，而他的儿子迭戈也走上了这条血腥之路。他们的无情压迫点燃了革命的怒火。





为自由而战





扮演 Yara 本地人达尼 · 罗哈斯，成为一名解放国家的游击队战士。





分崩离析的 YARA





跨越丛林、沙滩，Yara 首都埃斯佩兰萨，在迄今为止最大的《孤岛惊魂》世界里对抗安东的部队。”





育碧将在 7 月 12 日举办“Ubisoft Forward”线上活动，届时可能会公布更多有关本作的情报。









编辑于 2020-07-10 19:58:59